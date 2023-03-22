Кривая дорога: эксперты авторынка не сулят простым покупателям машин ничего хорошего

По данным статистики, средняя цена нового транспортного средства в прошлом году увеличилась в среднем на 28,7%. А вот реальные располагаемые доходы населения упали. И теперь только 7—11% россиян готовы приобрести новую легковушку в 2023 году.

Потому некоторые эксперты уверены, что производство автомобилей будет стагнировать. При этом доля китайских марок кратно вырастет. Уже в конце этого года, по некоторым оценкам, она достигнет 60%. Хотя ряд автоэкспертов называет более скромные цифры — не более 40%.

За более подробной оценкой ситуации портал «АвтоВзгляд» обратился к независимому консультанту индустрии автомобилей и транспорта Сергею Бургазлиеву.