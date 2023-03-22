Кривая дорога: эксперты авторынка не сулят простым покупателям машин ничего хорошего

По данным статистики, средняя цена нового транспортного средства в прошлом году увеличилась в среднем на 28,7%. А вот реальные располагаемые доходы населения упали. И теперь только 7—11% россиян готовы приобрести новую легковушку в 2023 году.
Потому некоторые эксперты уверены, что производство автомобилей будет стагнировать. При этом доля китайских марок кратно вырастет. Уже в конце этого года, по некоторым оценкам, она достигнет 60%. Хотя ряд автоэкспертов называет более скромные цифры — не более 40%.
За более подробной оценкой ситуации портал «АвтоВзгляд» обратился к независимому консультанту индустрии автомобилей и транспорта Сергею Бургазлиеву.
И наш эксперт на основании статистических данных данных делает вывод, что потребительских спрос на автомобили сохранился на достаточно высоком уровне и некоторые денежные запасы у россиян имеются. Однако интересы граждан явно сместились в сторону «бэушек».
По его прогнозам в этом году в стране удастся продать 630 000 новых машин (Минпромторг называет цифру в 960 000 штук), тогда как число сделок на вторичке достигнет нескольких миллионов. Хотя и с подержанными т/с у нас не все просто.
А подробнее о проблемах и перспективах отечественного авторынка вы можете узнать здесь из нашего репортажа с «Межотраслевого автомобильного конгресса», завершившемся недавно в Москве.