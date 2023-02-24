Год спустя: как спецоперация на Украине разрушила автомобильную жизнь России

Зарубежные автопроизводители отреагировали на объявление о начале СВО молниеносно — многие бренды приостановили поставки своих машин в Россию буквально в тот же день. Но не все из них оказались готовы «гнуть линию» до последнего. Большинство «недружественных» компаний, понимая важность небольшого, но гордого рынка, до сих пор находится в подвешенном состоянии, а тех, кто окончательно разорвал партнерские отношения с нашей страной, можно пересчитать по пальцам одной руки.

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Итак, с официальным заявлением о прекращении деятельности в России в первый год СВО выступили представители концерна General Motors, Ford (подразделения коммерческих автомобилей), Renault, Nissan (а следовательно, и Infiniti) и Mercedes-Benz. Все. Остальные притворились мертвыми, продали свои местные заводы, расторгли СПИК, сократили персонал или просто заморозили на неопределенный срок поставки, но дверью не хлопнули.

Так или иначе, европейские, японские и корейские автокомпании работать в полную силу не могли, и это стало огромным подарком судьбы для китайцев, сумевших-таки реализовать уникальный шанс. Бренды из КНР завалили нас новинками, отхватили 30% рынка, крепко обосновались в ТОПе, уступая лишь отечественной LADA. И это при том, что цены у них ни разу не демократичные. И то понятно: зачем дешевить, если и так будут покупать.