Кому в конце концов достанутся автозаводы иностранных брендов в России

За год с начала СВО мир, а не только Россию, как это кажется многим, порядком перетряхнуло. Впрочем, это только первые толчки, извещающие о большом землетрясении. Что уже поняли и приняли многие. У России в пассиве, помимо боевых действий на границе и пакетами санкций (в коллекции уже более 10 000 штук, ожидаем ответ от Книги рекордов Гиннеса), есть и актив в виде некоторых достижений, о чем намедни рассказал в Госдуме премьер Мишустин.

Удои и киловатты в тандеме с кубометрами и тоннами опустим — не наша епархия, а вернемся к родному и близкому — автомобилям. После традиционного «год был непростым, но мы выстояли», чиновник перешел к позитивным подробностям. И произнес фразу, которая, внушающую надежду:

– Российские власти поддержат бизнес-проекты иностранных компаний, если те решат развернуть их в России, даже если это будут предприятия из недружественных государств…

Премьер считает, что условия для работы созданы комфортные, так что welcome. Как эту фразу можно перевести на язык автомобилистов? Да очень просто: передача конвейеров НАМИ в паритете с АВТОВАЗом или без последнего — явление временное, направленное на сохранение рабочих мест и самих заводов.