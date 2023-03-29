Кому в конце концов достанутся автозаводы иностранных брендов в России

За год с начала СВО мир, а не только Россию, как это кажется многим, порядком перетряхнуло. Впрочем, это только первые толчки, извещающие о большом землетрясении. Что уже поняли и приняли многие. У России в пассиве, помимо боевых действий на границе и пакетами санкций (в коллекции уже более 10 000 штук, ожидаем ответ от Книги рекордов Гиннеса), есть и актив в виде некоторых достижений, о чем намедни рассказал в Госдуме премьер Мишустин.
Удои и киловатты в тандеме с кубометрами и тоннами опустим — не наша епархия, а вернемся к родному и близкому — автомобилям. После традиционного «год был непростым, но мы выстояли», чиновник перешел к позитивным подробностям. И произнес фразу, которая, внушающую надежду:
– Российские власти поддержат бизнес-проекты иностранных компаний, если те решат развернуть их в России, даже если это будут предприятия из недружественных государств…
Премьер считает, что условия для работы созданы комфортные, так что welcome. Как эту фразу можно перевести на язык автомобилистов? Да очень просто: передача конвейеров НАМИ в паритете с АВТОВАЗом или без последнего — явление временное, направленное на сохранение рабочих мест и самих заводов.
По факту — это взаимовыгодная сделка, где владелец получает сбережение своего имущества, а государство — рабочие места со всеми вытекающими. А там не только получающий зарплату народ, но и налоги в казну. К тому же каждый автозавод — это, помимо прочего, десятки смежников.
Подчеркивает правоту утверждения и тот факт, что в каждом договоре черным по белому прописано: бренд имеет первоочередное право выкупа в весьма обозримом будущем. Речь идет о шести годах, но что-то подсказывает о куда более скором начале процесса возвращения. Корейцы, которые пока ушли только с «АВТОТОРа», и вовсе создают повышенную активность, чтобы до НАМИ и «приоритетного выкупа» даже дело не дошло. Почему?
Ключевая цель всех представительств импортных брендов и аффилированных с ними производств — это не количество, а качество сделок. Проще говоря, задача стояла не продать много машин, а получить много прибыли. И дистрибьюторы с ней успешно справлялись: автомобили в России стоили дорого, поэтому на каждой сделке, на каждой проданной единице стороны получали значительно больше прибыли, чем в Америке, Азии и далее по списку. И тут «здрасьте-приехали»: побросали и сбежали, громко подвывая о демократии. В бизнес-процессах, о которых и говорил г-н Мишустин, так не бывает. Дым это, завеса, не более того. Вернутся, конечно. Наверняка еще и сроки уже оговорили вплоть до месяца.