Американцы втягивают российский авторынок в повторение кризиса 2008 года

В последние недели только ленивый экономист или рыночный аналитик не предупредил о проблемах в американской банковской системе. Там лопнула парочка средней руки банков из-за того, что местный финансовый регулятор — Федеральная резервная система (ФРС) — поднял учетную ставку настолько, что хранить деньги в бумагах американского госдолга стало невыгодно.

И вкладчики пошли «перекладываться» из этих активов в доллары. «Бахнуло» довольно громко: примерно на 300 млрд. долларов. Но американские власти в срочном порядке затушили «пожар», грозивший масштабной паникой и банковским кризисом, фактически деньгами из бюджета. Проблему вроде как купировали. Однако «эхо» банкротства калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank до сих пор в мире не утихло.

Аналитики говорят, что если вдруг объявится еще один такой же «гнилой» банк, ситуация может стать неконтролируемой. Вкладчики и инвесторы массово пойдут выводить средства из потенциально опасных банков и фондов. Начнется паника, произойдет коллапс финрынка. За которыми, в конечном счете, последует практически неминуемая девальвация американской валюты и рост долларовых цен на все — в том числе и на автомобильный импорт в Россию.