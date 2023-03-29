Американцы втягивают российский авторынок в повторение кризиса 2008 года

В последние недели только ленивый экономист или рыночный аналитик не предупредил о проблемах в американской банковской системе. Там лопнула парочка средней руки банков из-за того, что местный финансовый регулятор — Федеральная резервная система (ФРС) — поднял учетную ставку настолько, что хранить деньги в бумагах американского госдолга стало невыгодно.
И вкладчики пошли «перекладываться» из этих активов в доллары. «Бахнуло» довольно громко: примерно на 300 млрд. долларов. Но американские власти в срочном порядке затушили «пожар», грозивший масштабной паникой и банковским кризисом, фактически деньгами из бюджета. Проблему вроде как купировали. Однако «эхо» банкротства калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank до сих пор в мире не утихло.
Аналитики говорят, что если вдруг объявится еще один такой же «гнилой» банк, ситуация может стать неконтролируемой. Вкладчики и инвесторы массово пойдут выводить средства из потенциально опасных банков и фондов. Начнется паника, произойдет коллапс финрынка. За которыми, в конечном счете, последует практически неминуемая девальвация американской валюты и рост долларовых цен на все — в том числе и на автомобильный импорт в Россию.
Сейчас почти весь мир затих, наблюдая за шаткой стабильностью американских финансов. Между тем, там потихоньку назревает еще один «пузырь» — в чем-то похожий на первопричину ипотечного кризиса 2008 года в США. От которой тогда резко поплохело всему миру. На этот раз речь идет о кредитовании американской коммерческой недвижимости.
В нее банки и инвестфонды бросились вкладывать деньги как раз после 2008-го. Тут на данный момент «крутится» порядка 4,5 трлн. долларов — примерно 2,5 госбюджета США на 2023 год. В последнее время почти 70% долговых обязательств этого сегмента приходится именно на банки-середнячки — вроде упомянутых выше банкротов Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Экономисты всего мира сходятся на том, что рецессия в США неизбежна и близка. И она спровоцирует многочисленные банкротства компаний-застройщиков, девелоперов и прочих организаций, работающих с проектами коммерческой недвижимости. Пик погашений их долгов перед банками-кредиторами приходится как раз на текущий и 2024 годы.
Таким образом, над кучей региональных «банчиков» и инвестиционных компаний в США неуклонно и все сильнее нависает угроза остаться с ворохом «мертвых» долгов на руках. Что делает уже их самих кандидатами на банкротство. Список потенциально «гнилых» организаций известен, пожалуй, лишь финансовым властям США.
И когда (именно «когда», а не «если»!) они начнут «сыпаться», начнется «второй 2008 год». Причем в еще более жестком варианте. Ведь 15 лет назад мировая экономика не была подкошена сначала коронавирусным безумием, и ее не исковеркали масштабные антироссийские санкции коллективного Запада. Точные сроки начала «горячей» фазы грядущего экономического катаклизма назвать пока сложно. Тем более, что американские финансовые власти всеми силами пытаются его максимально оттянуть.
Но наиболее радикальные прогнозы некоторых экономистов говорят о начале описанных выше событий на рынках США уже ближайшим летом. При таком сценарии импортные машины и запчасти в России должны резко подорожать не позднее осени 2023 года.