От полной безнадеги: ищем секрет успеха в России машин из КНР

Согласно проведенному компанией Fresh Auto опросу, в котором участвовало 3500 человек, у российских автовладельцев кардинально поменялось отношение к китайским машинам. Приобрести для себя или своих близких автомобиль, разработанный и произведенный в Поднебесной, готовы в 2023 году 43% участвовавших в исследовании. А ведь еще в начале 2022 года оригиналов, готовых пересесть на «китайцев», насчитывалось не более 10% от водительской популяции. При этом только 24% участников опроса продолжают относиться к продукции китайского автопрома с недоверием.

Зачем ломиться в открытую дверь

Такая перемена в шоферском менталитете поразительна лишь на первый взгляд. Прежде всего, за минувший год все осознали, что бойкот нашей страны со стороны западных производителей и японцев — развлечение не на месяц, и не на два. Продлится оно достаточно долго. Можно сидеть ровно на попе и мечтать, что тебе в руки с небес (ибо больше неоткуда) свалится новенький BMW, однако дело это неблагодарное. Те, кто не хочет идти за машиной на барахолку, вынуждены жрать то, что дают.

И вот тут-то выясняется, что рынок вовсе не скрывает тех тенденций, которые трудолюбиво раскапывают статистики. В феврале 2022 года продажи китайских автомобилей составили 9% от общего числа реализованных в России легковушек. Заметьте — продажи, а не производство или ввоз. То есть, люди реально проголосовали своим кошельком. А в феврале 2023 года их количество выросло до 38%. Если вернуться к приведенным выше статистическим данным, то можно легко заметить практически точное совпадение по числам: 38 — 43, 9 — 10.