От полной безнадеги: ищем секрет успеха в России машин из КНР

Согласно проведенному компанией Fresh Auto опросу, в котором участвовало 3500 человек, у российских автовладельцев кардинально поменялось отношение к китайским машинам. Приобрести для себя или своих близких автомобиль, разработанный и произведенный в Поднебесной, готовы в 2023 году 43% участвовавших в исследовании. А ведь еще в начале 2022 года оригиналов, готовых пересесть на «китайцев», насчитывалось не более 10% от водительской популяции. При этом только 24% участников опроса продолжают относиться к продукции китайского автопрома с недоверием.
Зачем ломиться в открытую дверь
Такая перемена в шоферском менталитете поразительна лишь на первый взгляд. Прежде всего, за минувший год все осознали, что бойкот нашей страны со стороны западных производителей и японцев — развлечение не на месяц, и не на два. Продлится оно достаточно долго. Можно сидеть ровно на попе и мечтать, что тебе в руки с небес (ибо больше неоткуда) свалится новенький BMW, однако дело это неблагодарное. Те, кто не хочет идти за машиной на барахолку, вынуждены жрать то, что дают.
И вот тут-то выясняется, что рынок вовсе не скрывает тех тенденций, которые трудолюбиво раскапывают статистики. В феврале 2022 года продажи китайских автомобилей составили 9% от общего числа реализованных в России легковушек. Заметьте — продажи, а не производство или ввоз. То есть, люди реально проголосовали своим кошельком. А в феврале 2023 года их количество выросло до 38%. Если вернуться к приведенным выше статистическим данным, то можно легко заметить практически точное совпадение по числам: 38 — 43, 9 — 10.
Китайская эволюция
Конечно, списывать все на одну только безысходность было бы не совсем правильно. Китайский автопром эволюционировал потрясающе — и в этом, кстати, нет ничего удивительного. Давайте вспомним, как в конце 90-х все хихикали над творениями корейских компаний — над всеми теми древними уродцами Daewoo Nexia, DaewooEspero, SsangYong Musso. Но прошло каких-то 15 лет, и «корейцы» по красоте, качеству, оснащенности и цене в общем-то заткнули за пояс «японцев».
Стоит ли удивляться, что китайские автомобили сумели также пройти путь от невероятных рыдванов до вполне приличных современных машин, многие из которых уже сейчас не уступают лучшим западным образцам? Мне довелось в первой половине 2010-х проводить тест-драйвы кроссоверов из Поднебесной. Это было нечто невообразимое — тормоза не тормозили, руль толком не рулил, передачи переключались как на тракторе, кресло просто-таки отторгало водительскую задницу, а приборная панель выжигала глаза ядовито-синим цветом.
Чем я удивил сам себя
Получив такой опыт и будучи по жизни страстным поклонником баварских авто, я никогда по собственной воле не залез бы вновь в «китайца». Однако нужда научит калачи есть. Скрепя сердце, мне пришлось взять Geely Atlas Pro, чтобы отправиться в отпуск на юга. И что же? Автомобиль оказался превосходным — ничем не хуже Volvo, технологические решения которой были аккуратно и со знанием дела в него перенесены. Скажу больше — в «Атласе» мне ехалось гораздо приятнее, поскольку надо мной не довлело назойливое стремление шведского бренда внушить, что он — настоящий «премиум». Китайцы от таких понтов далеки (пока). И я совершенно не исключаю, что сам вскоре куплю китайский автомобиль, несмотря на всю свою былую зацикленность на Германии.
А вот чему удивляться действительно стоит, так это нашему отечественному автопрому. Корейцы научились делать машины. Китайцы научились делать машины. И только мы упорствуем в своей отсталости: как выпускали ведра с гайками, так до сих пор их и штампуем. Никаких объективных оправданий такому безобразию нет и быть не может.