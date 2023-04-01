Сумеет ли Иран победить Китай на авторынке России: итоги недели

Начнем с самой, наверное, главной новости последних дней — выхода на российский рынок иранской марки Saipa. Первая партия из тысячи седанов Saina и Shahin, а также хетчбэков Quik приедет в нашу страну в мае, но продажи начнутся только в июне. Цены пока не названы, однако представители компании-дистрибьютора пообещали, что прайсы уложатся в диапазон от 1 до 1,7 млн. рублей.
Тех же, кто скорее отдаст предпочтение отечественной машине, нежели технически устаревшему «иранцу», наверняка порадует новость о том, что АВТОВАЗ приступил к ресурсным тестам LADA Vesta NG с бесступенчатой трансмиссией. Никаких подробностей, правда, нет — неизвестно даже, с каким производителем CVT договорились волжане. Хотя вариантов не так много — очевидно, поставщиком КП станут китайцы.
Да, без «поднебесных» партнеров нынче никуда. И касается это не только автопрома, но и авторынка: производители из КНР продолжают завозить к нам свои новинки. Вот, к примеру, Exeed на этой неделе провел закрытую презентацию кроссовера AtlantiX, который будет продаваться в России под названием RX. А еще представители премиального суббренда Chery рассказали о российских перспективах своего новейшего седана.
И еще одна хорошая новость: в Санкт-Петербурге перезапускается моторный завод Hyundai. Те сотрудники, что избежали сокращения, уже возвращаются в строй на полный рабочий день. Хотя, как корейцам удалось решить проблему с поставками комплектующих, все еще неясно. Непонятно и куда это предприятие будет отгружать двигатели — вероятнее всего, в Казахстан, но кто их знает.
К слову о петербуржских автозаводах. Брошенная японцами из Toyota площадка перешла к НАМИ — как это случилось с предприятиями Renault и Nissan, когда альянс решил проститься с Россией. По соглашению, подробные условия которого не разглашаются, институт получил права на здание, оборудование и земельный участок. Но вот что с этим богатством теперь будут делать — большой вопрос.
И последняя важная новость уходящей недели — региональные власти и производители комплексов автоматической фиксации внесли еще несколько сомнительных предложений. Во-первых, увеличить срок давности по нарушениям ПДД с нынешних двух до 12 месяцев. Во-вторых, разрешить установку камер не только в очагах аварийности, но и в тех местах, где концентрацию ДТП можно спрогнозировать. В-третьих, вернуть штрафы за превышение средней скорости, которые не дают покоя «камерному лобби».
А более детально о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — со всеми подробностями и максимально честными комментариями — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.