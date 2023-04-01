Сумеет ли Иран победить Китай на авторынке России: итоги недели

Начнем с самой, наверное, главной новости последних дней — выхода на российский рынок иранской марки Saipa. Первая партия из тысячи седанов Saina и Shahin, а также хетчбэков Quik приедет в нашу страну в мае, но продажи начнутся только в июне. Цены пока не названы, однако представители компании-дистрибьютора пообещали, что прайсы уложатся в диапазон от 1 до 1,7 млн. рублей.

Тех же, кто скорее отдаст предпочтение отечественной машине, нежели технически устаревшему «иранцу», наверняка порадует новость о том, что АВТОВАЗ приступил к ресурсным тестам LADA Vesta NG с бесступенчатой трансмиссией. Никаких подробностей, правда, нет — неизвестно даже, с каким производителем CVT договорились волжане. Хотя вариантов не так много — очевидно, поставщиком КП станут китайцы.

Да, без «поднебесных» партнеров нынче никуда. И касается это не только автопрома, но и авторынка: производители из КНР продолжают завозить к нам свои новинки. Вот, к примеру, Exeed на этой неделе провел закрытую презентацию кроссовера AtlantiX, который будет продаваться в России под названием RX. А еще представители премиального суббренда Chery рассказали о российских перспективах своего новейшего седана.