Сравнительный тест-драйв кроссоверов GAC GS5 и Geely Atlas Pro: 50 оттенков китайского

Оба наших «подопытных» — переднеприводные. Отсутствие полного привода еще каких-то несколько лет назад считалось критерием, не позволяющим причислять модель к «лику» SUV. А теперь никто на это и не смотрит. Кузов как у «кросса»? Или хотя бы пластиковый «внедорожный» обвес есть? Значит кроссовер! В отношении GS5 этот подход работает на все 100%. По крайней мере, на российском рынке он представлен исключительно в переднеприводной ипостаси.
У Atlas Pro ситуация иная. Машину поставляют в Россию как с передним, так и с полным приводом. Мы, ради чистоты эксперимента, взяли для сравнительного теста именно переднеприводную модификацию Geely. Моторы у соперников бензиновые с турбонаддувом, причем одинакового рабочего объема — по 1,5 литра (единственный доступный и у GS5, и у Atlas Pro для отечественного потребителя ДВС). Правда, у Geely есть еще и гибридный вариант комплектации. Но это уже совершенной другая «песня», отвлекаться на нее пока не будем.
При одинаковом рабочем объеме, моторы GS5 и Atlas Pro могут похвастаться разной производительностью. У двигателя первого отдача составляет 137 л. с., у второго — 177 л. с. Разница в 40 «лошадок» — это серьезно.
Поэтому у «Атласа» разгон до 100 км/ч по паспорту занимает 10,5 секунд, а у его оппонента — что-то около 13 секунд. Формулировку «что-то около» мы применили потому, что на официальном сайте GAC точных данных на сей счет нет. Впрочем, сильно переживать по этому поводу владельцу менее мощного «китайца» не стоит.
В реальной эксплуатации недостаток силенок сказывается, пожалуй, только при напряженных обгонах на трассе. В подобной ситуации за рулем Atlas Pro ощущаешь себя явно увереннее. Зато в бензобак GS5 можно без колебаний лить АИ−92, тогда как в Atlas Pro, с его более высокой степенью форсировки мотора, топливо с октановым числом ниже АИ−95 заправлять страшновато. Помимо одинакового объема двигателей, оба кроссовера объединяет еще один факт — и у того, и у другого в трансмиссии применен 6-ступенчатый «автомат».
Внешне же наши «китайцы» смотрятся совершенно по-разному. Судите сами: дизайн «морды», задней части, выштамповки на боковых панелях — все иное. Но самое главное — вид в профиль. Наклон стоек, разная линия окон… У Geely задняя стойка кузова вообще замаскирована под продолжение окна задней двери. В целом сложно сказать, какая из сравниваемых машин кажется симпатичней. Экстерьер GAC ближе к традиционному восприятию, а Geely можно назвать более модным. Каждому свое, как говорится.
Что касается интерьера кроссоверов, то тут их разделение на «классический» и «продвинутый» стиль доведено до очень высокого градуса. Да, GS5 выпускают с 2020 года, а Atlas Pro представили только что, в 2022-м. Не думаю, что за пару лет китайские дизайнеры скакнули настолько вперед. Хотя — кто его знает…
Тем не менее, вот вам несколько фактов о салонах этих авто. «Приборка» GAC — со стрелочными спидометром и тахометром и большим цветным дисплеем борткомпьютера между ними, а у Geely приборная панель полностью цифровая. У GAC имеется стандартный прямоугольный тачскрин мультимедийной системы с достаточно скромным набором функций и явно «китайским» дизайном. У Geely аналогичная часть интерьера вытянута в горизонтальной плоскости, имеет сложную форму и современное, вполне «европейское» оформление. На фоне простоватого GAC, в данной «номинации» Geely выигрывает однозначно.
Далее. Рукоятка переключения передач «автомата»: у GS5 это классический рычаг, у Atlas Pro — изящный джойстик. Ну а кожаная отделка салона у обоих «кроссов» — вполне-вполне. Хотя у GAC, надо признать, пластика чуток побольше будет. А вот с точки зрения водительской эргономики, «олдскульный» GAC порадовал больше. Во-первых руль. У Atlas Pro, как по мне, чуть-чуть недостает диапазона регулировки по вылету. Ему бы еще несколько сантиметров хода «на себя»!
Во-вторых — педальный узел. Садишься за руль GS5 и даже не вспоминаешь о нем: правая ступня сама встает как надо и в процессе управления машиной не задумываешься о ее положении. У Atlas Pro вроде и педали расположены на одном уровне, и местоположение их (с виду) вполне нормальное. Но в процессе езды частенько ловишь себя на мысли, что тебе постоянно приходится как-то выкручивать ногу — чтобы перекидывать ее с педали на педаль. Это ощущение сложно сформулировать, но педали в Geely расположены несколько дискомфортно, что ли. Привыкнуть, конечно, ко всему можно, но надо ли?
Что касается ходовых характеристик кроссоверов, то про Atlas Pro можно однозначно сказать, что он управляется лучше. Легче и точнее (хотя и не идеально) откликается на манипуляции рулем, меньше кренится в поворотах. У GAC подвеска и рулевое более разболтанные, что-ли. И тормоза у Geely явно мощнее. Но при этом какие-то слишком уж резкие, слишком нервно реагируют на действия педалью. Лично я бы скрестил их мощь с логичностью и предсказуемостью тормозных механизмов GAC — получилось бы близко к идеалу.
В заключение нельзя не сказать о ценах. Самый дорогой переднеприводный Geely Atlas Pro с «автоматом» стоит более 2,2 млн. рублей. А «топ» GAC GS5 — почти 2,5 млн. рублей. Но у последнего и опций больше: беспроводная зарядка для телефона, электропривод двери багажника, люк в крыше.