Сравнительный тест-драйв кроссоверов GAC GS5 и Geely Atlas Pro: 50 оттенков китайского

Оба наших «подопытных» — переднеприводные. Отсутствие полного привода еще каких-то несколько лет назад считалось критерием, не позволяющим причислять модель к «лику» SUV. А теперь никто на это и не смотрит. Кузов как у «кросса»? Или хотя бы пластиковый «внедорожный» обвес есть? Значит кроссовер! В отношении GS5 этот подход работает на все 100%. По крайней мере, на российском рынке он представлен исключительно в переднеприводной ипостаси.

У Atlas Pro ситуация иная. Машину поставляют в Россию как с передним, так и с полным приводом. Мы, ради чистоты эксперимента, взяли для сравнительного теста именно переднеприводную модификацию Geely. Моторы у соперников бензиновые с турбонаддувом, причем одинакового рабочего объема — по 1,5 литра (единственный доступный и у GS5, и у Atlas Pro для отечественного потребителя ДВС). Правда, у Geely есть еще и гибридный вариант комплектации. Но это уже совершенной другая «песня», отвлекаться на нее пока не будем.

При одинаковом рабочем объеме, моторы GS5 и Atlas Pro могут похвастаться разной производительностью. У двигателя первого отдача составляет 137 л. с., у второго — 177 л. с. Разница в 40 «лошадок» — это серьезно.