Почему российские таксисты выбирают китайские авто, а не «параллельный импорт»

Еще три года назад перспективы китайских машин в России были более чем туманными. Ну кто в здравом уме и трезвой памяти откажется от Toyota и Hyundai, проголосовав рублем за условный Haval? Естественно, основная масса отечественных водителей жила по старым и давно устоявшимся правилам, ориентируясь на хорошо знакомые бренды. Так было, но больше так не будет: отныне российским рынком правят новые марки из КНР.
Даже корпоративные парки, в том числе полицейский, начали переходить на «китайцев». А главным показателем полной и безоговорочной победы «поднебесного» автопрома в России стало появление его продукции в столичных службах такси. Причем машины Geely, Chery и Haval постепенно вытесняют не только «корейцев», но и «святая святых таксомоторной отрасли» — Toyota Camry.
Как же так, неужели китайские авто лучше и дешевле? Комфортнее и надежнее? Ведь есть же параллельный импорт, который, по словам экспертов и картинкам в интернетах, везет в Россию сотни новых машин хорошо знакомых нам марок из тех же Эмиратов. Не может же быть такого, что у арабов не хватает «Камри», чтобы поделится дефицитными седанами со страдающими таксопарками России?
Многочисленные слова и признания, касающиеся параллельного импорта и открытого ввоза в страну товаров по «серым» каналам, не должны смущать: лишь 8% новых машин поставляется в Россию таким путем. Крошечный по меркам Китая и США отечественный авторынок так не наполнить.
К тому же у параллельного импорта есть еще один серьезный минус — запчасти. Поиск нужных деталей требует времени, а их стоимость за счет единичного ввоза может быть крайне высокой. Поэтому корпоративные парки и остальной «флит» в такие игры играть не станет: бизнесу нужен постоянный и стабильно рабочий поток ремонтных запчастей и «расходников».
Появление в такси огромной китайской «фракции» говорит о наступлении двух событий. Во-первых, старый парк изношен и разбит. Во-вторых, запасных частей на те самые «Камри» и K5 в достаточном количестве и по приемлемым ценам уже нет. Извозчики проезжают на машинах больше 100 000 км в год, сервисное обслуживание проходит, считайте, ежемесячно, поэтому «расходники» должны быть доступными.
Такси — это бизнес, в котором успех напрямую зависит от арифметики. А лишние издержки — это чистый убыток. Так что прямо сегодня и сейчас «китайцы» выгоднее. Однако через полгода-год тенденция может резко измениться: мы не знаем, как поведут себя все эти новоявленные красавцы в жестком режиме корпоративной эксплуатации. А узнать, честно говоря, было бы очень интересно.