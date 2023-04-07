Почему российские таксисты выбирают китайские авто, а не «параллельный импорт»

Еще три года назад перспективы китайских машин в России были более чем туманными. Ну кто в здравом уме и трезвой памяти откажется от Toyota и Hyundai, проголосовав рублем за условный Haval? Естественно, основная масса отечественных водителей жила по старым и давно устоявшимся правилам, ориентируясь на хорошо знакомые бренды. Так было, но больше так не будет: отныне российским рынком правят новые марки из КНР.

Даже корпоративные парки, в том числе полицейский, начали переходить на «китайцев». А главным показателем полной и безоговорочной победы «поднебесного» автопрома в России стало появление его продукции в столичных службах такси. Причем машины Geely, Chery и Haval постепенно вытесняют не только «корейцев», но и «святая святых таксомоторной отрасли» — Toyota Camry.

Как же так, неужели китайские авто лучше и дешевле? Комфортнее и надежнее? Ведь есть же параллельный импорт, который, по словам экспертов и картинкам в интернетах, везет в Россию сотни новых машин хорошо знакомых нам марок из тех же Эмиратов. Не может же быть такого, что у арабов не хватает «Камри», чтобы поделится дефицитными седанами со страдающими таксопарками России?