Почему российским автомобилистам не стоит пугаться резкого роста курса доллара

Сейчас у всех на слуху резкое подорожание доллара по отношению к российской валюте. Как показывает опыт, вслед за этим событием поднимаются цены на автомобили в салонах дилеров — это уже стало чем-то вроде закона природы. Падающий рубль печалит российского автомобилиста. Ведь это означает, что идея обзавестись свеженькой машиной становится еще менее реализуемой.

А тут еще по некоторым telegram-каналам начали разноситься «инсайдерские данные» о планах правительства опустить рубль с нынешних 80 за доллар до 100—105 целковых уже к середине будущего лета. Мол, чтобы бюджет наполнить, компенсируя рублевой массой сдувшиеся поступления от продажи нефти и газа за рубеж. Как тут не загрустить «простому крестьянину»!

Вроде бы все ясно-понятно. Но с некоторых пор в ситуации с долларом и рублем появились серьезные «нюансы». Которые большинство россиян пока еще не осознает, мысля по инерции, прежними категориями. Просто вспомните: год назад доллар стоил дороже 135 рублей, а сейчас его цена «бултыхается» около 80 рублей.