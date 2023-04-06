Почему российским автомобилистам не стоит пугаться резкого роста курса доллара

Сейчас у всех на слуху резкое подорожание доллара по отношению к российской валюте. Как показывает опыт, вслед за этим событием поднимаются цены на автомобили в салонах дилеров — это уже стало чем-то вроде закона природы. Падающий рубль печалит российского автомобилиста. Ведь это означает, что идея обзавестись свеженькой машиной становится еще менее реализуемой.
А тут еще по некоторым telegram-каналам начали разноситься «инсайдерские данные» о планах правительства опустить рубль с нынешних 80 за доллар до 100—105 целковых уже к середине будущего лета. Мол, чтобы бюджет наполнить, компенсируя рублевой массой сдувшиеся поступления от продажи нефти и газа за рубеж. Как тут не загрустить «простому крестьянину»!
Вроде бы все ясно-понятно. Но с некоторых пор в ситуации с долларом и рублем появились серьезные «нюансы». Которые большинство россиян пока еще не осознает, мысля по инерции, прежними категориями. Просто вспомните: год назад доллар стоил дороже 135 рублей, а сейчас его цена «бултыхается» около 80 рублей.
С тех пор куча экзотических для нас валют взяли и подорожали по отношению к доллару: мексиканское песо — на 8%, чилийское песо — на 7%, бразильский реал — на 4,3%, индонезийская рупия — на 3,8%, филиппинское песо — на 2,5%, тайский бат — на 1%, индийская рупия — на 0,7%. И самое главное: китайский юань укрепился на 0,4% к американской денежке. Это означает, что доллар США на самом деле объективно девальвируется — дешевеет к другим мировым денежным единицам, теряя свою «фундаментальность».
Данный процесс пока не особо заметен широкой публике, но он идет и означает следующее: больше не стоит как раньше чуть ли не молиться на «его величество доллар». Он удобен в расчетах, это да. Но определять направление «движухи» в российской экономике, фактически насильно отрубаемой от мира доллара и евро, теперь будет «товарищ юань». И по факту это уже произошло.
Пока на российском авторынке доминировали европейские, японские и корейские компании, следовавшие в парадигме «вечнозеленых», под них подстраивались и китайские автоимпортеры. В том числе и в плане оформления контрактов с российской стороной, по которым полагалось рассчитываться в долларах или евро. Теперь в России правят бал «китайцы». Товарищ Си Цзиньпин недавно побывал у нас и «застолбил» взаимную экономическую ориентацию России и КНР.
В такой ситуации большого смысла «гонять» при взаиморасчетах рубли в юани через долларовую «прокладку» уже нет. Не зря же совсем недавно на российском валютном рынке произошло знаковое событие, которое по достоинству оценили лишь экономисты: объемы торгов юанем превысили объемы операций с долларом.
Большинству россиян сей факт оказался «до фонаря», и это нормально. Но он говорит о том, что теперь именно китайская валюта будет все сильнее «рулить» на нашем рынке. За ее курсом теперь нужно следить со всем вниманием. Юань будет определять (и уже во многом определяет) цены и на машины, и на запчасти в России. Шестеренки экономической истории провернулись на еще одно деление, и с этим уже ничего не поделаешь.