Как таксисты умудряются покупать новую «резину» за сущие копейки

Таксисты — кладезь полезной для автомобилиста информации. Они в силу профессии знают не понаслышке где выгоднее и дешевле, умеют решать сложные вопросы просто и могут рассказать много интересного. Беседа в пробке всегда является полезнейшим источником информации, пренебрегать которым не стоит каждому любителю четырех колес. Пытать вопросами юных гостей из Средней Азии, конечно, не стоит, многие из них в Москве впервые увидели не только снег, но и, судя по всему, автомобиль. Но иной раз за рулем окажется действительно опытный шофер, поговорить с которым — одно удовольствие.

Очередная беседа почти уже традиционно началась с цифр на одометре: маститый и уважаемый «японец» проехал без малого 300 000 км, так что водителю и по совместительству обладателю было о чем рассказать. Поговорили и за «коробку», которую пришлось не только перебирать, но и менять, заказывая с Дальнего Востока, и про мотор, который еще полон сил, но ждет выходных для очередного ТО, проводимого раз в 12 000 км, и про новую машину, которую уже пора присматривать, но нельзя купить.

Долго ли, коротко ли, зашла речь и про покрышки. Мол, четвертый комплект, вторая «зима», «нешип», доволен. И тут таксист мягко говоря огорошил — Китай, да еще и купленный всего по 5 000 рублей за колесо. Восемнадцатого диаметра! Подержанные что ли? Это рушит все нажитые непосильным трудом устои и сделанные ранее подсчеты.