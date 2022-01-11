Как таксисты умудряются покупать новую «резину» за сущие копейки

Фото: АвтоВзгляд
Перед простым автолюбителем вопрос выбора новых шин встает раз в пять-шесть лет, тогда как перед профессиональными шоферами — таксистами — много чаще. Машина за год проезжает сильно больше 100 000 км, шины порой приходят в негодность за сезон или около того. Где взять новые, чтобы сэкономить не в ущерб безопасности? Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Таксисты — кладезь полезной для автомобилиста информации. Они в силу профессии знают не понаслышке где выгоднее и дешевле, умеют решать сложные вопросы просто и могут рассказать много интересного. Беседа в пробке всегда является полезнейшим источником информации, пренебрегать которым не стоит каждому любителю четырех колес. Пытать вопросами юных гостей из Средней Азии, конечно, не стоит, многие из них в Москве впервые увидели не только снег, но и, судя по всему, автомобиль. Но иной раз за рулем окажется действительно опытный шофер, поговорить с которым — одно удовольствие.

Очередная беседа почти уже традиционно началась с цифр на одометре: маститый и уважаемый «японец» проехал без малого 300 000 км, так что водителю и по совместительству обладателю было о чем рассказать. Поговорили и за «коробку», которую пришлось не только перебирать, но и менять, заказывая с Дальнего Востока, и про мотор, который еще полон сил, но ждет выходных для очередного ТО, проводимого раз в 12 000 км, и про новую машину, которую уже пора присматривать, но нельзя купить.

Долго ли, коротко ли, зашла речь и про покрышки. Мол, четвертый комплект, вторая «зима», «нешип», доволен. И тут таксист мягко говоря огорошил — Китай, да еще и купленный всего по 5 000 рублей за колесо. Восемнадцатого диаметра! Подержанные что ли? Это рушит все нажитые непосильным трудом устои и сделанные ранее подсчеты.

Фото: АвтоВзгляд

Нет, шины все же новые, но родом действительно из Поднебесной. Причем это уже второй аналогичный комплект, ведь первый прошел без малого сотню и оставил сплошь позитивные эмоции. Любопытно, просим вводные. Итак: машина личная и работает исключительно в Москве, откуда выезжает только в аэропорты, да и то нечасто. Водитель вежлив в обращении с «железным конем», но не труслив, может и придавить педаль. Снежные дворы не пугают, как и гололед — шина справляется, а все, что не вытягивает, отдает на откуп электронике и опытным рукам «рулящего». Верю, но откуда такая цена? А вот здесь кроится весьма любопытный способ приобретения.

Дело в том, что собеседник заказывает шины на известной во всем мире интернет-барахолке, причем ищет не по производителю, а по стоимости доставки: именно этот фактор является ценообразующим в вопросе выбора колес. Подобрав наиболее привлекательный вариант, заказывает, причем заранее, ведь доставка, особенно бесплатная, занимает до двух месяцев. Не быстро, но результат — 20 000 рублей за комплект новой резины, который не просто подходит по размеру, но еще и устраивает по качеству. Стоит иметь ввиду.

Фото: АвтоВзгляд

Вопрос резины — что зимней, что летней — дело глубоко личное, ведь вкус и потребности у всех разные. Кто-то не выезжает за пределы колец и не видит смысла в шипах, а кто-то круглый год живет за городом и не представляет свою жизнь с фрикционными покрышками.

Чтобы приобрести удобоваримый комплект и не переплатить, нужно четко осознавать цели и задачи, честно определить ареал обитания автомобиля и только после приступить к подбору. Тогда покупка обязательно принесет удовольствие и ничего кроме. Даже китайские производители, которых принято только ругать, сделали очень серьезный шаг вперед, создав шины, которые полностью устраивают многих водителей. Даже профессиональных.

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11 января 2022
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