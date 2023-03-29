Как российских водителей пересаживают на старые и очень старые машины

В феврале этого года российские автомобилисты по данным агентства «Автостат» приобрели чуть больше 394 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года. И это не первый месяц, когда потрепанные экипажи продемонстрировали недюжинную волю к жизни. В январе рост их продаж, к примеру, составил 7%. В то же время с новыми машинами положение остается удручающим: за последний месяц зимы повезло лишь 56 тысячам новых легковушек — падение на 43,4%.

Куда кренится корабль «Автопром»

Как заметил «Известиям» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, раньше в России соотношение продаж новых машин к подержанным было 1:4. Теперь каждый может посчитать сам — 1:7. Деградация рынка налицо. Однако резкий крен корабля автомобильной индустрии в сторону вторичного рынка — вовсе не самое неприятное в той проблеме, которую мы черпанули полной ложкой.

Беда в том, что у людей уже не хватает денег даже на бэушные транспортные средства, хотя ныне относительно свежими считаются не трех- или четырехлетки, а машины в возрасте до 10 лет. О содержимом кошелька народных масс красноречиво говорит тот факт, что за два месяца 2023 года количество выданных кредитов на автомобили с пробегом выросло на 32%, а объем кредитных средств в денежном выражении увеличился на 55%, о чем вновь поведал нам «Автостат». Если несколько лет назад на подержанные машины приходилось 10% всех покупок, то сейчас эта доля стремится к 50%.