Как российских водителей пересаживают на старые и очень старые машины

В феврале этого года российские автомобилисты по данным агентства «Автостат» приобрели чуть больше 394 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года. И это не первый месяц, когда потрепанные экипажи продемонстрировали недюжинную волю к жизни. В январе рост их продаж, к примеру, составил 7%. В то же время с новыми машинами положение остается удручающим: за последний месяц зимы повезло лишь 56 тысячам новых легковушек — падение на 43,4%.
Куда кренится корабль «Автопром»
Как заметил «Известиям» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, раньше в России соотношение продаж новых машин к подержанным было 1:4. Теперь каждый может посчитать сам — 1:7. Деградация рынка налицо. Однако резкий крен корабля автомобильной индустрии в сторону вторичного рынка — вовсе не самое неприятное в той проблеме, которую мы черпанули полной ложкой.
Беда в том, что у людей уже не хватает денег даже на бэушные транспортные средства, хотя ныне относительно свежими считаются не трех- или четырехлетки, а машины в возрасте до 10 лет. О содержимом кошелька народных масс красноречиво говорит тот факт, что за два месяца 2023 года количество выданных кредитов на автомобили с пробегом выросло на 32%, а объем кредитных средств в денежном выражении увеличился на 55%, о чем вновь поведал нам «Автостат». Если несколько лет назад на подержанные машины приходилось 10% всех покупок, то сейчас эта доля стремится к 50%.
Конечно, дело не обошлось без лоббистских происков дилеров и банкиров. Оказавшись в эпицентре критической нехватки новых авто, они вынуждены были переориентировать свою деятельность на досель не окученный в полной мере вторичный рынок. Однако главным двигателем процесса является все же безденежье покупателей, у которых собственных средств не хватает ни на новье, ни на старье — поскольку и те, и другие подорожали все скопом, а зарплаты реально выросли только в отчетах Росстата.
Открытие века: автомобиль денег не приносит
Понятно, что единственным реальным выходом из создавшейся коллизии может стать лишь организация собственных производств. Но это дело затратное, малознакомое и не сулящее миллиардных прибылей вот прямо завтра. Поэтому топ-менеджеры автопрома не растрачивают ментальную энергию на подобного рода планы. Куда проще на голубом глазу убеждать народ, что все и так неплохо.
Вот руководитель высокого ранга в крупном европейском концерне Илья Назаров заявил «Российской газете»: «Новый автомобиль в момент покупки теряет не менее 10% стоимости, поэтому за все годы работы в автобизнесе я ни разу не купил себе новый автомобиль. Кроме того, накопленная рублевая инфляция за три года, с 2019-го по 2022-ой, составила почти 20%, то есть ваши деньги обесценились на эти же 20%. Если добавить сюда расходы на КАСКО, сигналку, резину и обслуживание машины за три года, то этот покупатель окажется в большом минусе».
Если перевести эту экономическую заумь на русский язык, то получится что-то вроде констатации: автомобиль стоит денег, причем новый обойдется дороже, а подержанный дешевле. Интересно, а кто-то считал иначе?
Круговорот утиля в природе
Вообще, прочно войдя в нашу жизнь, автомобиль приучил нас смотреть на некоторые вещи под непривычным углом. Ведь предложи нам какой-нибудь ушлый экономист приобретать на вторичке, скажем, стиральные машины, то мы в ответ разве что покрутили бы пальцем у виска.
В свете переключения российских водителей на барахолку весьма забавной выглядит инициатива ассоциации НСРО «Руслом.ком». Она направила в Минпромторг просьбу о возрождении утилизационных выплат.
Директор ассоциации Виктор Ковшевный мечтает: «При сдаче в лицензированный пункт переработки вышедшего из эксплуатации транспортного средства предлагается предоставлять сертификат на скидку не менее 150 000 рублей на покупку нового отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и 200 000—300 000 на электрокары российского производства». Сдать один утиль в утиль, чтобы на эти деньги купить другой утиль — это действительно революционная схема. Впрочем, Минпромторг-то сию инициативу вполне может и одобрить. На то он и Минпромторг.