Great Wall объявил российские цены на пикап Poer King Kong

Если же нужен обогрев руля, противотуманки, подсвечивающие повороты, круговой обзор, дополнительные подушки безопасности (боковые и шторки), датчики дождя и света, то придется доплатить и взять версию «Элит». Она, помимо прочего, подразумевает климат-контроль, кожаную отделку сидений, электрические регулировки кресла водителя и два дополнительных динамика аудиосистемы (всего четыре). Стартовый прайс этого исполнения — 2 999 000 целковых.

GWM Poer King Kong предложат в двух модификациях с двухлитровыми моторами на 150 (дизельный) и 190 (бензиновый) л. с. Оба агрегатируются с шестиступенчатой «механикой». Привод — подключаемый полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В передней подвеске — независимая «двухрычажка», в задней — жесткий мост на рессорах. Клиренс — 200 мм, углы въезда и съезда — 25 и 20 градусов.

Добавим, что по итогам первого квартала 2023-го пикапы Great Wall разлетелись «впечатляющим» тиражом в 1032 автомобиля. Для сравнения: Kia, прекратившая производить свои машины в РФ еще в прошлом году, «пристроила» 4435 авто, травмоопасные УАЗы нашли 5315 покупателей, а дебютировавшая меньше года назад Omoda — 5605. Что же до самого Haval, то в пользу его изделий сделали выбор 16 639 человек.