Дешевка провинциальная: стоит ли ехать за новым бюджетным авто в регионы

Несколько месяцев назад стала счастливой обладательницей водительской «корочки», и вот с тех пор в голове сидит мысль о собственном новом авто. Да, идея утопична, и это сразу стало понятно после посещения нескольких столичных автосалонов, в которых цены даже на китайский ширпотреб настолько велики, что нужно быть не иначе как внучкой Рокфеллера, дабы позволить себе желаемую покупку. И, пожалуй, я бы так и распрощалась с мечтой, если бы не приятель, рассказавший, что в регионах «тачки» намного дешевле, чем в Москве. В общем, очередную поездку к родственникам в Курскую область решила совместить с походом по автосалонам…

LADA с ценами явно не в ладу

Первым делом заглянула к официалам LADA. Чего греха таить, я — простая студентка, и чем бюджетнее машина, тем больше она мне подходит. Шоу-рум полный, но из всего многообразия — видимо, понимая, что за душой у меня не больше, чем у церковной мышки — менеджер активнее всего предлагал LADA Granta седан.