Дешевка провинциальная: стоит ли ехать за новым бюджетным авто в регионы

Несколько месяцев назад стала счастливой обладательницей водительской «корочки», и вот с тех пор в голове сидит мысль о собственном новом авто. Да, идея утопична, и это сразу стало понятно после посещения нескольких столичных автосалонов, в которых цены даже на китайский ширпотреб настолько велики, что нужно быть не иначе как внучкой Рокфеллера, дабы позволить себе желаемую покупку. И, пожалуй, я бы так и распрощалась с мечтой, если бы не приятель, рассказавший, что в регионах «тачки» намного дешевле, чем в Москве. В общем, очередную поездку к родственникам в Курскую область решила совместить с походом по автосалонам…
LADA с ценами явно не в ладу
Первым делом заглянула к официалам LADA. Чего греха таить, я — простая студентка, и чем бюджетнее машина, тем больше она мне подходит. Шоу-рум полный, но из всего многообразия — видимо, понимая, что за душой у меня не больше, чем у церковной мышки — менеджер активнее всего предлагал LADA Granta седан.
Стартовая цена тольяттинской «бюджетки» — 678 300 рублей. Но за такую цену машину не взять: со слов продавца, ее дооснащают всевозможными «плюшками». И в итоге в комплектации «для начинающего водителя» — с передними и задними парктрониками, антикором и шумоизоляцией — авто стоит 835 000 целковых.
Вероятно, моя отвисшая до земли челюсть отрезвила продавца, и он стал говорить про скидки и различные программы поддержки начинающих водителей. «Если возьмете кредит на Granta, то помимо стандартных скидок, вам еще будет положен дополнительный бонус в 50 000 рублей на покупку первого автомобиля. Кроме того, можете неплохо сэкономить, сдав свой старый автомобиль в Trade-In…»
Да вот незадача: мне лишь 18 лет, а это значит, что до 21 года автокредит мне не даст ни один банк. Ну а в «трейд-ин» сдавать пока нечего. Да и цены, должна признаться, у курского дилера российской марки ничуть не ниже московских. В общем, не судьба вернуться в столицу на новенькой Granta — пойду попытаю удачу у продавцов «Китая».
«Поднебесные» цены взлетели до небес
В автосалоне Chery, надо заметить, обстановка куда более оживленная, нежели в LADA, и мне даже в ожидании первого освободившегося менеджера пришлось какое-то время гулять в одиночестве. Хожу, изучаю характеристики и цены выставочных образцов, прикидываю, хватит ли денег, чтобы стать счастливой владелицей какого-нибудь не шибко навороченного кроссовера.
– Да вы на цены не смотрите, — раздался позади бодрый голос приближающегося ко мне консультанта. — Мы сейчас вам подберем машину, которая будет вам идеальна по стоимости и набору опций.
Прозвучало многообещающе. Я почти поверила, что сейчас тысяч за 300—400 урву себе кроссовер, с автоматической коробкой и камерами вкруг, на котором мы проходили тест-драйв в окрестностях дилерского центра. С небес на землю меня спустила цифра в 2 338 680 рублей за Tiggo 4 Pro.
– Подождите, девушка, расстраиваться раньше времени, ведь это не окончательная цена, — принялся успокаивать меня продавец. — Я ж вам назвал стоимость без учета всех наших акций. Trade-In и автокредит «Chery-легко» опустят цену до 1 948 680 рублей. Ах, вам только 18, и нет вообще никакой машины?..
И тут уже мне пришлось выводить менеджера Семена из депрессии, говоря, что, может, я родственника какого-нибудь приведу, и повесим кредит с «трэйд-ином» на него.
Кстати, не скажу, что в Курске цены на Chery гуманнее московских. Прайс обыкновенного Tiggo 4 стартует с отметки 1 639 900 рублей, Tiggo 8 Pro Max минимум встанет в 3 090 900 целковых. И, опять-таки, это минимальная стоимость с учетом покупки авто в кредит и Trade-In. Если приобретать за наличку, можно смело прибавлять еще 200 000 — 300 000 «деревянных».
Добро пожаловать на выход
Ну а что у курян (если кто забыл — так правильно именуются жители Курска) с «европейцами»? В этом славном городе пока еще представлен немецкий Volkswagen. Самая ходовая модель Polo в базе обойдется в 1 620 900 рублей. Правда, когда я стала уточнять, что именно входит в стоковое оснащение, менеджер сказал, что «голых» машин уже не осталось и ориентироваться лучше на цену в 2 миллиона и более. Что ж, тот же Polo Respect можно найти и в Москве за 1 963 818 или Polo Status за 2 091 000.
Если говорить о корейских брендах, то любимицу всех таксомоторных парков Kia Rio в Курске можно найти по цене от 1 434 900 рублей. И опять это «от». Конечно же, за такую цену хитрые продавцы вам машину не продадут: они напичкают ее пресловутыми ковриками за 200 000 рублей и прочими опциями по заоблачным ценам. Похоже, что столичные не совсем честные методы продаж автомобилей в полный рост освоили и в регионах.
Интереса ради приценилась еще к двум корейским моделям Kia, а именно к Seltos (за 1 959 900 рублей) и Sportage (его готовы отдать за 2 849 900). Менеджер — не скажу, что грубый, но разговаривал со мной через губу, нехотя и односложно отвечает на вопросы, да и вообще всем видом демонстрирует, что не видит во мне своего потенциального клиента. В общем-то, так оно и есть, ведь ровно такие же цены можно увидеть и в столичных дилерских центрах Kia, где персонал куда более вежливый.
Похоже, утверждение, что в регионах автомобили в дилерских центрах стоят ощутимо дешевле, чем в Москве — оказалось мифом. А вот что касательно «бэушных» тачек, то здесь в среднем за них просят даже больше, чем в столице. Но это совсем другая история.