Рынок подержанных авто ждет шквал предложения и резкое снижение цен

Проблемы на рынке и новых, и подержанных машин начались далеко не в феврале 2022 года. Так называемый кризис полупроводников стартовал в пандемию и до сих пор не закончился — многие предприятия все еще находятся в состоянии дефицита комплектующих, а логистика, чудовищно подорожав, не может восстановиться от Covid−19. Передел мира, прямо сейчас раскачивающий основы основ всей планеты, лишь добавил масла в огонь. Ну а Россия, по старой доброй традиции, оказалась на баррикадах не просто в числе первых, а в желтой майке лидера, приняв на себя все шишки первопроходца новой структуры мировой торговли.

Массовый приход китайцев ситуацию на рынке новых авто не исправил, предложение все еще не в состоянии перекрыть спрос, как, впрочем, и продукция отечественных брендов в тандеме с параллельным импортом. Взрыв цен, что естественно, сказался и на «вторичке»: продавцы взвинтили цены, выкатили из гаражей весь хлам, годами стоящий в ожидании своего часа, и бросились аврально приводить в чувство то, что еще вчера планировали сдать на чермет. Достойных машин мало, а начинать поиск транспортного средства, а не конструктора для взрослых, стоит, повторимся, с полутора миллионами рублей в кармане.

Вдумчиво оценив увиденное, правительство, судя по всему, решило открыть «вентиль», который ранее придерживало — китайские подержанные машины. До пандемии Поднебесная в год потребляла около 30 000 000 новых автомобилей, а «вторичка» скапливалась, не находя должного количества покупателей. Государство, которое много производит, принимало все возможные меры, чтобы потребитель покупал новое, а не подержанное.