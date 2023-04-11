Рынок подержанных авто ждет шквал предложения и резкое снижение цен

Проблемы на рынке и новых, и подержанных машин начались далеко не в феврале 2022 года. Так называемый кризис полупроводников стартовал в пандемию и до сих пор не закончился — многие предприятия все еще находятся в состоянии дефицита комплектующих, а логистика, чудовищно подорожав, не может восстановиться от Covid−19. Передел мира, прямо сейчас раскачивающий основы основ всей планеты, лишь добавил масла в огонь. Ну а Россия, по старой доброй традиции, оказалась на баррикадах не просто в числе первых, а в желтой майке лидера, приняв на себя все шишки первопроходца новой структуры мировой торговли.
Массовый приход китайцев ситуацию на рынке новых авто не исправил, предложение все еще не в состоянии перекрыть спрос, как, впрочем, и продукция отечественных брендов в тандеме с параллельным импортом. Взрыв цен, что естественно, сказался и на «вторичке»: продавцы взвинтили цены, выкатили из гаражей весь хлам, годами стоящий в ожидании своего часа, и бросились аврально приводить в чувство то, что еще вчера планировали сдать на чермет. Достойных машин мало, а начинать поиск транспортного средства, а не конструктора для взрослых, стоит, повторимся, с полутора миллионами рублей в кармане.
Вдумчиво оценив увиденное, правительство, судя по всему, решило открыть «вентиль», который ранее придерживало — китайские подержанные машины. До пандемии Поднебесная в год потребляла около 30 000 000 новых автомобилей, а «вторичка» скапливалась, не находя должного количества покупателей. Государство, которое много производит, принимало все возможные меры, чтобы потребитель покупал новое, а не подержанное.
Изначально в КНР делали ставку на копию японского опыта — подержанные машины из Страны восходящего солнца раскупаются по всему миру, не захламляя и без того небольшое островное государство. Однако этому плану не суждено было сбыться. А на соседний рынок весь этот транспорт не попадал благодаря многочисленным бюрократическим препонам: мы тоже очень хотели много производить и много продавать. Раньше хотели.
Сегодня же китайская «вторичка» могла бы в комплексе решить все проблемы дефицитного отечественного автомобильного рынка: соцсети рассказывают, что через экспериментальную особую экономическую зону Суйфэньхэ в Россию начинают массово поставлять подержанные китайские машины. Причем это не продукция китайских марок, а творчество совместных предприятий под хорошо нам знакомыми японскими и европейскими брендами.
Курс рубля к юаню более стабилен, чем пара доллар-рубль, есть прямая сухопутная граница, да и отношения между странами куда лучше, чем с ЕС и США. Поэтому очень скоро отечественный авторынок запестрит знакомыми именами, однако в неизвестных и непонятных комплектациях. Проблем с запчастями можно ждать лишь на ранних этапах, пока налаживается логистика с китайских фабрик, а после сотни тысяч автомобилей с небольшим пробегом и в достойном состоянии начнут появляться сначала у частных продавцов, а после и у дилеров, многие из которых уже сегодня нацелены на работу именно на рынке «бэушек».
Прогноз по времени? Вероятнее всего — около полугода. Так что, выбирая лучшее из худшего, торопиться не стоит. Вполне возможно, что скоро ассортимент в корне изменится.