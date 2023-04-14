LADA предъявила новый кроссовер, Saipa — сайт, а Госдума — ультиматум водителям: итоги недели

Фото: Я за рулем
Пока иранская Saipa запускала в России официальный сайт, готовясь к выходу на отечественный рынок, АВТОВАЗ знакомил дилеров со своей новой моделью — кроссовером X-Cross 5. Тем временем депутаты Госдумы рассматривали законопроекты, так или иначе касающиеся моторизованных граждан: что-то принимали, что-то отклоняли. А подробнее об этих и других самых важных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Пожалуй, главной автомобильной новостью последних дней стала презентация кроссовера X-Cross 5 — чуть видоизмененного FAW Bestune T77. Он встанет на конвейер бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит АВТОВАЗу, а в продажу пойдет под брендом LADA. Но судя по фотографиям с дилерской конференции, обрусевший SUV почти ничем не отличается от оригинального.

Да, очередная «отечественная» модель на базе «китайца». Хотя и собственное производство у нас потихоньку развивается, и новость об испытаниях полностью российской системы ABS тому подтверждение. Тесты проводили на закрытом полигоне в Якутии — на автомобилях LADA Granta и «Нивах». А разработчиком системы является компания «Итэлма» — довольно известный производитель автокомпонентов.

Впрочем, до серийных образцов еще далеко. А до чисто российского автомобиля — и подавно. Так что пока вся надежда на китайцев и иранцев, которые активно готовятся к выходу на наш рынок. На днях компания «Бест Моторс» — дистрибьютор Saipa в России — запустила официальный сайт. Но ничего особо интересного или неожиданного там нет — лишь технические характеристики трех моделей.

Уходящая неделя запомнится и обилием «водительских» законопроектов, которые рассмотрели депутаты Госдумы. Так, они отклонили инициативу семилетней давности о введении «балльного» способа лишения «прав» — когда «корочку» изымают за систематическое нарушение ПДД. Но зато почти единогласно и сразу в двух чтениях приняли законопроект, запрещающий, помимо прочего, управлять машиной уклонистам от армии.

Кроме того, депутаты предложили отменить эвакуацию машины на штрафстоянку за езду без документов. Инициаторы объяснили, что отсутствие свидетельства о регистрации никак не влияет на безопасность дорожного движения, а потому и никакой необходимости в этой разорительной мере нет. Исключения составят только те случаи, когда автомобиль числится в угоне или на него нет документов в принципе. Но радоваться радо…

А более детально о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — со всеми подробностями и максимально честными комментариями — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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15 апреля 2023
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