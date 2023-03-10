Последнее предупреждение Госдуме, или Сколько штрафов ГИБДД требуют немедленной отмены

Предупреждение, то есть — моральное уничтожение согрешившего водителя, выраженное в письменной форме, как наказание за нарушение ПДД предусмотрено с хрущевских времен. Смысл его — пристыдить водителя так, чтобы густо зарделся и на Правила больше не чихал. То есть, не рублем придавить, а нотацией.
Во-первых…
В середине прошлого века, если кто помнит, лекция о вреде противоправного поведения, прочитанная сотрудником ГАИ, порой действовала на водителя сродни публичной порке на комсомольском собрании за купание в фонтане.Словом можно было убить — предупреждение чего-то стоило. Сегодня же обесценилось не только слово. Девальвировался и рубль. Нарушают, ироды, платят, опять нарушают и опять платят. В семейный бюджет у многих прямо заложены статьи расходов: ОСАГО, транспортный налог, топливо, техобслуживание, штрафы…
По данным российской ГАИ, в минувшем году количество постановлений о штрафах за нарушения ПДД достигло исторического максимума — более 200 миллионов! От одних только камер фотовидеофиксации доход в государственную мошну подскочил почти до невиданных ранее 113 миллиардов рублей! Иными словами, идея истребить нарушения посягательством на личный бюджет нарушителя оказалась химерой. При таких делах можно по достоинству, то есть, с ухмылкой, оценить предложение внедрять в качестве профилактической меры наказание в виде нравоучения. Предупреждения, то есть.
Во-вторых…
Многие, в том числе и народные избранники, полагают, видимо, что предупреждение как вид наказания законом не предусмотрено, а предусмотреть надо бы… Иначе не предлагали бы они предупреждения именно «вернуть». Да полно вам! Более дюжины составов нарушений ПДД предусматривают предупреждение как альтернативу денежному взысканию. Вот только применять виртуальное наказание это, что называется, ни себе (в карман), ни людям (в госбюджет). Вот и говорит статистика о ничтожно малом количестве вынесенных сотрудниками ГАИ постановлений о предупреждении. Не прибыльное это дело.
На столе у одного из руководителей подразделений столичной автоинспекции когда-то довелось узреть отчет: «за истекший период к ответственности привлечено водителей транспортных средств на сумму *** рублей *** копеек».
–– А что ты думаешь, — принялся оправдываться начальник, — в госбюджет заложена гигантская сумма штрафов за нарушения ПДД. А это, между прочим, — закон! И мы должны обеспечить выполнение закона!
Стоп! Вот она — главная мысль! Можно, конечно, едва ли ни за каждое нарушение установить альтернативное наказание — моральную трепку. Но ведь сотруднику ГИБДД или судье придется выбирать — штраф наложить или предупреждением «наказать». Даже не надо угадывать, чему будет отдано предпочтение.
А можно и вовсе за отдельно взятые нарушения установить наказание лишь в виде нравоучения: только лекцию и никакого штрафа. Но тогда инспектор потратит драгоценное время на оформление бумажки, которой водитель найдет применение в области санитарии и гигиены. А уж сколько бумаги на никчемные предупреждения потратит служивый! Одним словом, как ни крути, депутатская идея в любом исполнении, извините, фигня.
В-третьих…
Так что ж делать? Ведь очевидно же: что-то делать надо! А понятно, что… Возьмите счетные палочки для школы и посчитайте, сколько нарушений, совершаемых водителями, наказуемо? Предвижу ответ: 30… или 50… На красный проехал. По телефону поболтал. Пьяным примостился за рулем. Документы дома забыл. Ну хорошо, кто-то насчитает даже 70!
Ой… Присядьте те, кто стоит, ложитесь те, кто сидит. По самым скромным подсчетам, действий или бездействий (последнее тоже в некоторых случаях образует состав нарушения), которые способен совершить водитель и за которые он может быть наказан… Ух… Страшно сказать. Около одной тысячи!!!
Нет, не надо умопомрачительную цифру ставить под сомнение. Автор этого пасквиля подсчитывал весь день и аж всю ночь. И сам оторопел: в эту тысячу входят нарушения правил перевозки грузов, правил учебной езды, невыполнение требований дорожных знаков (игнорирование любого из запрещающих, например, самостоятельное прегрешение), управление при наличии технических неисправностей (коих в приложении к ПДД — более сотни).
Список воистину необъятный! Так может быть, законодателю не стоит мудрить с виртуальными предупреждениями, которые якобы облегчат участь водителей, а просто набраться мудрости и сократить неоправданно раздутый кондуит, местами состоящий из самых немыслимых нарушений
Это ж могло только нагноиться, что, например, управление без полиса ОСАГО в кармане при наличии оного дома в тумбочке — вопиющее нарушение. Равно как и неработающее на автобусе противоугонное устройство. М-да…
Глядя на эту тысячу, начинаешь понимать, что дурацкое выражение «виноват уж в том, что просто сел за руль» — не такое уж притянутое за уши, ибо в нем, оказывается, есть весьма глубокий смысл. Так что, господа депутаты, считайте этот вопль души нашим вам предупреждением…