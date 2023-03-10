Последнее предупреждение Госдуме, или Сколько штрафов ГИБДД требуют немедленной отмены

Предупреждение, то есть — моральное уничтожение согрешившего водителя, выраженное в письменной форме, как наказание за нарушение ПДД предусмотрено с хрущевских времен. Смысл его — пристыдить водителя так, чтобы густо зарделся и на Правила больше не чихал. То есть, не рублем придавить, а нотацией.

Во-первых…

В середине прошлого века, если кто помнит, лекция о вреде противоправного поведения, прочитанная сотрудником ГАИ, порой действовала на водителя сродни публичной порке на комсомольском собрании за купание в фонтане.Словом можно было убить — предупреждение чего-то стоило. Сегодня же обесценилось не только слово. Девальвировался и рубль. Нарушают, ироды, платят, опять нарушают и опять платят. В семейный бюджет у многих прямо заложены статьи расходов: ОСАГО, транспортный налог, топливо, техобслуживание, штрафы…

По данным российской ГАИ, в минувшем году количество постановлений о штрафах за нарушения ПДД достигло исторического максимума — более 200 миллионов! От одних только камер фотовидеофиксации доход в государственную мошну подскочил почти до невиданных ранее 113 миллиардов рублей! Иными словами, идея истребить нарушения посягательством на личный бюджет нарушителя оказалась химерой. При таких делах можно по достоинству, то есть, с ухмылкой, оценить предложение внедрять в качестве профилактической меры наказание в виде нравоучения. Предупреждения, то есть.