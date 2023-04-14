Разгильдяйство или вредительство: почему своего автопрома в России не будет

Кто же будет спорить, что политика «Главное — здоровье, а остальное купим» совместно с заботой ответственных работников преимущественно о собственном кармане завела российское автомобилестроение в глубочайший кризис. И чем глубже осознание сего грустного факта, тем более мрачными прогнозами разражаются отечественные автоэксперты. Оно и понятно — чем страшнее комментарий, тем больше он привлекает к себе внимания.

Почему бы и не скопировать

Очередным поводом для потоков негатива стало выступление зам. главы экономического комитета Совета Федерации Валерия Васильева. Он предложил разрешить копировать автомобили из недружественных стран:

– В современных условиях целесообразно обнулять патенты из недружественных стран — на кузов, запчасти, оформление салона, и использовать их для создания отечественных автомобильных брендов. То есть, идти по пути производственного копирования, причем не только в автомобилестроении… Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай — и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом, — заявил он агентству РИА «Новости».

На фоне того, как ведут себя наши западные и восточные «партнеры», такой шаг не просто оправдан, но и вполне адекватен ситуации. Правда, г-н Васильев не учел один важный момент, обосновывая необходимость обнуления западных патентов. Пока Китай занимался простым копированием зарубежных образцов, ничего путного у него так и не вышло.