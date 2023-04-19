Новые, подержанные, «параллельные»: какие автомобили покупать этой весной

Не готовы, но и владельцем сомнительной машины из КНР становиться не собираетесь? Тогда — добро пожаловать на вторичку. Там тоже все не слава богу, но выбор, как ни крути, больше. Но с рынком «бэушных» автомобилей нужно быть трижды внимательным. Во-первых, он по-прежнему предлагает кучу барахла — транспортных средств с серьезными техническими или юридическими проблемами. Во-вторых, появляются новые схемы развода граждан, желающих сэкономить.

Думаете, так называемые «распилы» и «армянские номера» канули в Лету? А вот и нет! Только теперь находчивые перекупы работают не с армянскими, а с киргизскими и казахскими регистрациями. Чистокровный «японец» с рулем в бардачке, невероятно привлекательная, буквально сказочная цена, полный пакет документов. И, по сути, ограниченный срок владения, после которого начинаются большие проблемы.

Так что же тогда делать? Где искать автомобиль, если откладывать обновление личного автопарка уже просто некуда? На этот вопрос подробно отвечаем в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», послушать который можно здесь.