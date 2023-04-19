Новые, подержанные, «параллельные»: какие автомобили покупать этой весной

На российском рынке новых автомобилей сложилась парадоксальная ситуация. Дилеры реализуют машины по двум каналам: «официальному» (в основном «китайцев» да нашемарки) и «серому» (модели, покинувшие страну из-за санкций или никогда не продававшиеся у нас вовсе). И те, и другие, на первый взгляд, непомерно дорогие. Хотя, если потратить часок-другой на скитание по классифайдам, можно найти довольно любопытные предложения. Другой вопрос — готовы ли вы отказаться от привычной заводской гарантии, которой авто, завезенные по схеме паралельного импорта, лишены априори, и «лечить» железного друга в случае чего за свой счет?
Не готовы, но и владельцем сомнительной машины из КНР становиться не собираетесь? Тогда — добро пожаловать на вторичку. Там тоже все не слава богу, но выбор, как ни крути, больше. Но с рынком «бэушных» автомобилей нужно быть трижды внимательным. Во-первых, он по-прежнему предлагает кучу барахла — транспортных средств с серьезными техническими или юридическими проблемами. Во-вторых, появляются новые схемы развода граждан, желающих сэкономить.
Думаете, так называемые «распилы» и «армянские номера» канули в Лету? А вот и нет! Только теперь находчивые перекупы работают не с армянскими, а с киргизскими и казахскими регистрациями. Чистокровный «японец» с рулем в бардачке, невероятно привлекательная, буквально сказочная цена, полный пакет документов. И, по сути, ограниченный срок владения, после которого начинаются большие проблемы.
Так что же тогда делать? Где искать автомобиль, если откладывать обновление личного автопарка уже просто некуда? На этот вопрос подробно отвечаем в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», послушать который можно здесь.