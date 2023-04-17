5 самых крепких подержанных седанов за 800 000 рублей

Чтобы машина даже с большим пробегом не беспокоила техническими проблемами, она должна быть простой по конструкции. Поэтому первая модель, которая приходит на ум — Renault Logan. Линейка двигателей «француза» включает 8-клапанные моторы объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 75 и 87 сил соответственно. Корнями агрегаты уходят в середину 90-х годов. Блок у всех чугунный, а в приводе ГРМ — ремень. И нет ничего лишнего, даже фазорегуляторов. Минусов тоже практически нет. Разве что термостаты не радуют стабильностью работы.

Кстати, очень достойно себя проявляет и наша LADA Granta. За эти деньги реально подыскать довольно свежий экземпляр 2020 года выпуска с пробегом 30 000 км. Из достоинств выделим «бронебойную» подвеску (Logan, кстати, тоже этим отличается), неприхотливость, а также доступность запчастей. Слабовата лишь помпа, но это проблема большинства тольяттинских машин. После 40 000 км она клинит, так что ее надо менять. Желательно на узел импортного производства.

Opel Astra H — много более престижный «железный конь». Здесь отметим, что даже десятилетний экземпляр серьезно не огорчит. Только не покупайте седан с «автоматом». Ранее был замечен дефект, из-за которого антифриз попадал в трансмиссию и смешивался с маслом, после чего узел приходилось менять. Выбирайте варианты с «механикой» и будьте спокойны. Кстати, «Астра» заняла довольно высокое место в рейтинге «TUV Report 2021». Судя по документу, лишь 8,4% машин «засветились» на СТО с какими-либо серьезными проблемами. Средний пробег за время эксплуатации составил 79 000 км.