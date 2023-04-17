5 самых крепких подержанных седанов за 800 000 рублей

Чтобы машина даже с большим пробегом не беспокоила техническими проблемами, она должна быть простой по конструкции. Поэтому первая модель, которая приходит на ум — Renault Logan. Линейка двигателей «француза» включает 8-клапанные моторы объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 75 и 87 сил соответственно. Корнями агрегаты уходят в середину 90-х годов. Блок у всех чугунный, а в приводе ГРМ — ремень. И нет ничего лишнего, даже фазорегуляторов. Минусов тоже практически нет. Разве что термостаты не радуют стабильностью работы.
Кстати, очень достойно себя проявляет и наша LADA Granta. За эти деньги реально подыскать довольно свежий экземпляр 2020 года выпуска с пробегом 30 000 км. Из достоинств выделим «бронебойную» подвеску (Logan, кстати, тоже этим отличается), неприхотливость, а также доступность запчастей. Слабовата лишь помпа, но это проблема большинства тольяттинских машин. После 40 000 км она клинит, так что ее надо менять. Желательно на узел импортного производства.
Opel Astra H — много более престижный «железный конь». Здесь отметим, что даже десятилетний экземпляр серьезно не огорчит. Только не покупайте седан с «автоматом». Ранее был замечен дефект, из-за которого антифриз попадал в трансмиссию и смешивался с маслом, после чего узел приходилось менять. Выбирайте варианты с «механикой» и будьте спокойны. Кстати, «Астра» заняла довольно высокое место в рейтинге «TUV Report 2021». Судя по документу, лишь 8,4% машин «засветились» на СТО с какими-либо серьезными проблемами. Средний пробег за время эксплуатации составил 79 000 км.
Выделим и Ford Focus 2, сходивший с конвейера с 2005 по 2011 годы. Он тоже показывает чудеса стойкости. Многие экземпляры до сих пор наматывают километры российских дорог, а их владельцы и не думают пересаживаться на что-то другое. Самый надежный двигатель — 1,6 л мощностью 100 л. с. или 115 л. с. Только заливайте качественный бензин. И никакого 92-го. А что касается подвески, то здесь можно считать расходниками разве что ступичные подшипники и стойки стабилизатора. Срок жизнь «амортов» зависит от стиля езды прошлого хозяина. В остальном — особых проблем нет.
В конце отметим легендарную Toyota Camry (кузов XV40). Она много престижнее, чем все перечисленные выше модели. Но за это надо платить. Пробеги у «японок» переваливают за 200 000 км, однако «самураи» не разваливаются. Это доказывают отзывы автолюбителей. Краснодарские, например, рулевые говорят, что меняют только расходники, да колодки с дисками. Правда, смазку двигателя обновляют раз в 7000 км. Что и продлевает жизнь 2,4-литровому мотору с отдачей в 167 сил.
Конечно же, покупая бизнес-класс по цене дешевого седана, гражданин должен понимать, на что идет. А еще хорошо бы знать особенности конструкции и уметь делать многие работы самому, чтобы не переплачивать за сервис. Только тогда «Камрюха» будет радовать.