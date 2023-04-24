Мечтать не вредно: в России закончились корейские автомобили

Обозреватели нашей редакции прошлись по автосалонам корейских брендов и выяснили, сколько еще машин осталось у дилеров и за сколько их можно приобрести. Если, конечно, успеешь. Прежде всего, нас интересовали бюджетные модели а-ля Kia Rio и Hyundai Solaris, которых уже практически нет. Если быть точнее, то «Рио» в стоке и вовсе не найти, а вот «Солярисы» еще пылятся. Хотя их совсем немного.

К примеру, в ДЦ «Рольф» осталось всего 14 машин, которые торгуются от 2,1 до 2,5 млн. рублей. Из них — две с механическими коробками передач. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители шоу-рума, дилеры скупили у завода все оставшиеся автомобили еще в начале года — складские площадки полностью опустошены.

При этом ритейлеры готовы торговаться, а также предлагать дополнительные скидки при сдаче старого авто в Trade-in. Дисконт может достигать 150 000 «деревянных», а еще около 100 000 можно сэкономить при оформлении кредита. Так, при первоначальном взносе от 20% процентная ставка — в зависимости от банка-партнера — может варьироваться от 13 до 18%.

А вот столь любимого у нашего брата кроссовера Hyundai Creta днем с огнем не сыщешь. Автомобили закончились еще до наступления весны. Зато хватает гораздо более дорогих Kia Sorento, а также есть в наличии Kia Carnival. Причем последний может быть как «заводским с официальной гарантией», так и «параллельным», завезенным по каналам серого импорта. Разница в цене составит около 300 000 рублей. Если в абсолютных цифрах, то 5 700 000 против 6 000 000 «деревянных».