Мечтать не вредно: в России закончились корейские автомобили

Обозреватели нашей редакции прошлись по автосалонам корейских брендов и выяснили, сколько еще машин осталось у дилеров и за сколько их можно приобрести. Если, конечно, успеешь. Прежде всего, нас интересовали бюджетные модели а-ля Kia Rio и Hyundai Solaris, которых уже практически нет. Если быть точнее, то «Рио» в стоке и вовсе не найти, а вот «Солярисы» еще пылятся. Хотя их совсем немного.
К примеру, в ДЦ «Рольф» осталось всего 14 машин, которые торгуются от 2,1 до 2,5 млн. рублей. Из них — две с механическими коробками передач. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители шоу-рума, дилеры скупили у завода все оставшиеся автомобили еще в начале года — складские площадки полностью опустошены.
При этом ритейлеры готовы торговаться, а также предлагать дополнительные скидки при сдаче старого авто в Trade-in. Дисконт может достигать 150 000 «деревянных», а еще около 100 000 можно сэкономить при оформлении кредита. Так, при первоначальном взносе от 20% процентная ставка — в зависимости от банка-партнера — может варьироваться от 13 до 18%.
А вот столь любимого у нашего брата кроссовера Hyundai Creta днем с огнем не сыщешь. Автомобили закончились еще до наступления весны. Зато хватает гораздо более дорогих Kia Sorento, а также есть в наличии Kia Carnival. Причем последний может быть как «заводским с официальной гарантией», так и «параллельным», завезенным по каналам серого импорта. Разница в цене составит около 300 000 рублей. Если в абсолютных цифрах, то 5 700 000 против 6 000 000 «деревянных».
Гораздо интереснее ситуация с популярнейшим кроссовером Kia Sportage, который предлагается только по «параллельке», но зато можно найти авто даже на «механике». К слову, мы обнаружили в продаже два паркетника «на руке» и с довольно скудным перечнем оснащения. Зато в отличие от «автоматической» версии со всеми «плюшками», который попросит за себя не менее 3 617 900 рублей, «ручная» обойдется в 2 850 000. Практически соответствуя рекомендованной розничной цене «замерзшего» в России корейского автопроизводителя.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в «Киа центр Шереметьево», запасы иссякают на глазах: осталось всего четыре «живых» Kia Cerato, чей ценник — в зависимости от комплектации — варьируется от 2,5 до 2,9 млн. рублей. Кредитная ставка берет начало от 13,4%, а также около 100 000 получится сэкономить при покупке авто по схеме Trade-in. На задворках ДЦ своего часа ждут три экземпляра Kia Ceed в версиях Comfort. Как только они закончатся, дилер будет таскать машины только через окно параллельного импорта. Причем заказать автомобиль в интересующем варианте исполнения не получится — брать придется то, что захочет привезти сам продавец. Иными словами, что-то куда более дорогое, чем вам бы хотелось.
Кстати, в содружестве со страховыми компаниями автосалоны стали предлагать на завезенную продукцию гарантию, которая стоит 80 000 рублей и действует на протяжении двух последующих лет. Вот только распространяется она лишь на двигатель и коробку передач. Все остальное — «ваши проблемы». Как, собственно, и последующий дефицит комплектующих, обусловленный запретом на экспорт в Россию, который наложило корейское министерство торговли, промышленности и энергетики. В общем, хорошие сапоги, но брать не надо…