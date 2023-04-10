Российский авторынок: может, все не так уж и трагично

Из всех сфер экономики, которым был причинен серьезный ущерб необоснованно введенными санкциями, автомобильная отрасль, похоже, пострадала более всего. Конечно, вина за это ложится не только на пугливых зарубежных «партнеров», но и на отечественных руководителей всех рангов — от директоров заводов до министров.
Именно безответственное отношение российских чиновников и производственников довело российское автомобилестроение до позорно бедственного состояния. Приверженность лозунгу «где бы ни работать, лишь бы не работать» стала причиной того, что наша автоотрасль, с одной стороны, не приобрела продвинутых технологий, а с другой — лишилась собственных наработок в этой важнейшей области, полностью положившись на добрых заграничных дядей.
Всю глубину технологического упадка можно оценить хотя бы по тому факту, что наша промышленность оказалась не способна наладить выпуск ABS, ESP или подушек безопасности. А ведь это не самые сложные системы, если уж говорить начистоту. Так что упрекать за переход продаваемых ныне авто на качественно более низкий уровень мы должны лишь самих себя.
Полного краха не случилось
Тем не менее, усилиями российских автозаводов, с грехом пополам наращивающих выпуск безблагодатных легковушек, а также китайских товарищей, на наше счастье вовремя научившихся делать вполне приличные машины, полного краха избежать удалось. С огромным напряжением наш авторынок все-таки выбирается из той ямы, в которую влетел год назад, хотя темпы восстановления оставляют желать лучшего.
Впрочем, слабый повод для оптимизма все-таки есть. В последнюю неделю марта, как сообщает агентство «Автостат», было зарегистрировано 18 900 новых легковых и 1890 легких коммерческих автомобилей. Если уровень производства и импорта продержится на этом уровне до конца года, то по его итогам наши автомобилисты приобретут около 1 млн. новых машин.
С большой долей вероятности можно предположить, что итоговое число будет еще больше, поскольку стабильная тенденция к росту рынка наблюдается с лета, а начиная с декабря этот самый рост резко усилился. И причин для его схлопывания в общем-то нет, если не случится каких-нибудь очередных внешнеполитических потрясений.
Маловато будет
Однако миллиона, конечно, маловато будет. По подсчетам специалистов, для нормального функционирования автомобильной отрасли в России требуется продавать более 1,6 млн. машин в год. И в 2023 году эта планка однозначно не будет взята ни при каких обстоятельствах. Но подобраться к ней поближе может помочь один не учтенный фактор, хотя надежды на него немного. Как нетрудно догадаться, речь идет о корейских производителях, которые сейчас занимают весьма неопределенную позицию. Им до смерти не хочется отдавать Россию на откуп китайцам, но при этом гнев американцев пугает их не по-детски.
Пока что «корейцы» стабильно занимают 9—10% рынка. Для них это ничтожный процент, так до введения санкций — то есть, в феврале 2022 года — на их долю приходилось 23% всех продаж легковых автомобилей. Поскольку заводы свои Hyundai и Kia пока не продали и не утилизировали, то они в полном объеме сохраняют потенциал.
Другими словами, за счет импорта и локального производства корейцы могут предложить российским автомобилистам до 370 000 машин в год. Вопрос в том, хватит ли у них мужества выступить против давления США, или же хитрости — добиться от американцев разрешения на возобновление нормальных отношений с Россией.