Российский авторынок: может, все не так уж и трагично

Из всех сфер экономики, которым был причинен серьезный ущерб необоснованно введенными санкциями, автомобильная отрасль, похоже, пострадала более всего. Конечно, вина за это ложится не только на пугливых зарубежных «партнеров», но и на отечественных руководителей всех рангов — от директоров заводов до министров.

Именно безответственное отношение российских чиновников и производственников довело российское автомобилестроение до позорно бедственного состояния. Приверженность лозунгу «где бы ни работать, лишь бы не работать» стала причиной того, что наша автоотрасль, с одной стороны, не приобрела продвинутых технологий, а с другой — лишилась собственных наработок в этой важнейшей области, полностью положившись на добрых заграничных дядей.

Всю глубину технологического упадка можно оценить хотя бы по тому факту, что наша промышленность оказалась не способна наладить выпуск ABS, ESP или подушек безопасности. А ведь это не самые сложные системы, если уж говорить начистоту. Так что упрекать за переход продаваемых ныне авто на качественно более низкий уровень мы должны лишь самих себя.