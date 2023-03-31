Страна-завод: почему корейские автобренды вернутся в Россию при первой возможности

Многие, наверное, уже обратили внимание на то, что большинство европейских автомобильных марок за прошедший год если еще не ушли из России «с концами», то продемонстрировали явное намерение двигаться в этом направлении. С «японцами» примерно такая же ситуация. А вот «корейцы»…
Они как бы не работают на российском рынке, но и не уходят. Хотя и делают вид, что их тут нет. Однако на днях появилась информация о возобновлении работы питерских производственных площадок Hyundai в интересах казахского авторынка.
Странности поведения «корейцев», вроде как полностью следующих в санкционном и политическом фарватере США в частности и Запада вообще, на самом деле имеют вполне прозрачное объяснение. Они просто не могут себе позволить «потерять» Россию и ее рынок по объективным причинам. Мало кто знает, но один из «азиатских тигров», Южная Корея то есть, в последние годы чахнет практически на глазах.
Коронавирусные локдауны, дефицит полупроводников в мире, протекционистские меры в экономиках многих стран — все это подрубило корейский экспорт самым жестоким образом. И все это на фоне того, что у Страны утренней свежести толком нет никаких природных ресурсов.
Она живет и процветает фактически благодаря своей промышленности, которая закупает за рубежом сырье, перерабатывает его в высокотехнологичную продукцию и продает за рубеж. Этакая страна-завод. И вот уже который год это предприятие испытывает серьезные проблемы со сбытом. Достигнув пика в 3,23% в 2017 году, доля Кореи на мировом экспортном рынке постоянно снижалась и упала до 2,83% к концу 2022 года.
А тут еще прогнозируют общее замедление роста всей мировой экономики — с 3,5% в 2022 году до 2,5% в 2023-ем. Страна-завод прочувствует это на своей шкуре по полной программе. Но это еще полбеды. Эксперты считают, что 2023-ий станет для Южной Кореи первым годом, когда ее демографические проблемы явно повлияют на экономику.
Тут наблюдается чуть ли не самая низкая рождаемость в мире — 0,78 ребенка на каждую женщину (в 1983-ем — 2,1 ребенка). Тенденция не меняется, несмотря на титанические усилия местного правительства стимулировать рождаемость. И вот теперь многие корейские компании вынужденно сокращают производство из-за банальной нехватки рабочей силы. Все эти эффекты, разумеется, сказываются и на корейском автопроме.
Поэтому российский рынок, российские природные и людские ресурсы для корейцев — своего рода спасательный круг. Возможно даже — ключ к выживанию во все усиливающейся конкуренции с мощнейшей китайской экономикой. Именно поэтому они ни в какую не хотят сворачивать свою деятельность в нашей стране.
И больше того: как только международная политика позволит возобновить активность в РФ, корейский автопром первым бросится восстанавливать и развивать у нас свой бизнес. Можно предположить, что это касается не только Hyundai/Kia, но и других корейских автопроизводителей. Бесславно «слившийся» из России много лет назад SsangYong, 62% акций которого в прошлом году выкупил корейский промышленный конгломерат KG Group, вполне может вернуться к нам — с новыми силами, так сказать. Как, кстати, и автомобили марки Samsung. Под этим брендом в Корее производят машины альянса Renault-Nissan.
В общем, как только геополитика позволит, «корейцы» немедленно вернутся в Россию. Главное — чтобы им нашлось место на авторынке страны, который к тому моменту наверняка будет плотно забит китайскими автобрендами.