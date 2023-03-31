Страна-завод: почему корейские автобренды вернутся в Россию при первой возможности

Многие, наверное, уже обратили внимание на то, что большинство европейских автомобильных марок за прошедший год если еще не ушли из России «с концами», то продемонстрировали явное намерение двигаться в этом направлении. С «японцами» примерно такая же ситуация. А вот «корейцы»…

Они как бы не работают на российском рынке, но и не уходят. Хотя и делают вид, что их тут нет. Однако на днях появилась информация о возобновлении работы питерских производственных площадок Hyundai в интересах казахского авторынка.

Странности поведения «корейцев», вроде как полностью следующих в санкционном и политическом фарватере США в частности и Запада вообще, на самом деле имеют вполне прозрачное объяснение. Они просто не могут себе позволить «потерять» Россию и ее рынок по объективным причинам. Мало кто знает, но один из «азиатских тигров», Южная Корея то есть, в последние годы чахнет практически на глазах.

Коронавирусные локдауны, дефицит полупроводников в мире, протекционистские меры в экономиках многих стран — все это подрубило корейский экспорт самым жестоким образом. И все это на фоне того, что у Страны утренней свежести толком нет никаких природных ресурсов.