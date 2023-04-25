5 самых популярных новых китайских кроссоверов в России

За основу мы взяли статистику агентства «Автостат», и согласно ей, за первые три месяца нынешнего года дилеры продали 171 300 новых легковых автомобилей. Это на 35,1% меньше, чем в 1 квартале 2022-го. Тем не менее китайские автомобили показывают взрывной рост.

Так, лидером среди кроссоверов стал Haval Jolion с результатом 7200 реализованных машин. Это на 82,6% больше, чем за уже упомянутый отчетный период. Официальный прайс на компакт «вкусный» — он стартует с 1 799 000 рублей. Правда, приобрести SUV по такой цене нереально: как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в автосалоне «АвтоСпецЦентр», заказы на базовую версию не принимаются, а самые доступные кроссоверы предлагаются за 2,4 млн.

Второе место занимает Geely Coolray (6316 шт.). Компактный SUV наши граждане распробовали! Несмотря на то, что под его капотом стоит 150-сильный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель в паре с «роботом». Эти машины используют даже в такси и каршеринге — компании также не переживают по поводу надежности агрегатов. А ведь «малообъемники» у нас никогда особо не жаловали. Ценник начинается от 2 299 990 рублей. Ну а с учетом выгод авто обещают отдать за 1 929 990 целковых.

Замыкает тройку более крупный Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей) — 5843 проданные машины. Заметим, что для этой модели провели «специальную сервисную кампанию». Ее цель — установка резиновых уплотнителей на задние двери, которая позволит дополнительно защитить пороги от попадания грязи и реагентов.