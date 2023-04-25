5 самых популярных новых китайских кроссоверов в России

За основу мы взяли статистику агентства «Автостат», и согласно ей, за первые три месяца нынешнего года дилеры продали 171 300 новых легковых автомобилей. Это на 35,1% меньше, чем в 1 квартале 2022-го. Тем не менее китайские автомобили показывают взрывной рост.
Так, лидером среди кроссоверов стал Haval Jolion с результатом 7200 реализованных машин. Это на 82,6% больше, чем за уже упомянутый отчетный период. Официальный прайс на компакт «вкусный» — он стартует с 1 799 000 рублей. Правда, приобрести SUV по такой цене нереально: как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в автосалоне «АвтоСпецЦентр», заказы на базовую версию не принимаются, а самые доступные кроссоверы предлагаются за 2,4 млн.
Второе место занимает Geely Coolray (6316 шт.). Компактный SUV наши граждане распробовали! Несмотря на то, что под его капотом стоит 150-сильный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель в паре с «роботом». Эти машины используют даже в такси и каршеринге — компании также не переживают по поводу надежности агрегатов. А ведь «малообъемники» у нас никогда особо не жаловали. Ценник начинается от 2 299 990 рублей. Ну а с учетом выгод авто обещают отдать за 1 929 990 целковых.
Замыкает тройку более крупный Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей) — 5843 проданные машины. Заметим, что для этой модели провели «специальную сервисную кампанию». Ее цель — установка резиновых уплотнителей на задние двери, которая позволит дополнительно защитить пороги от попадания грязи и реагентов.
При этом пресс-служба подчеркивает, что «отзыв» напрямую связан со стратегией фирмы по «непрерывному совершенствованию продукции», подразумевающей, в том числе, что Chery «постоянно осуществляет контроль и улучшает качество производимых автомобилей, в том числе и в период их эксплуатации». Немного сомнительный, но элегантный ход, показывающий, что китайцы всерьез хотят утвердиться в России на первых ролях.
Идем дальше. Omoda C5 (от 2 509 900 рублей) уже наделала немало шума. Прежде всего благодаря своей неординарной внешности. Похоже, что усилия дизайнеров и маркетологов оказались не напрасны: эта модель — в топе продаж с результатом 5404 единицы. Напомним, что недавно у нее появилась модификация с полным приводом, новым мотором и коробкой передач, а также многорычажной подвеской. Под капотом поселился 1,6-литровый турбодвижок отдачей 150 сил. Он знаком нам по Exeed LX, с которым «Омода» делит не только агрегатную базу, но и «тележку». Шильдик AWD на кузове, безусловно, добавит козырей модели и привлечет еще больше покупателей.
А замыкает пятерку Geely Atlas Pro (от 2 758 990 рублей) — его выбрали 3804 покупателя. Между прочим, это рост на 158,8%! Здесь успех можно объяснить широким выбором модификаций. Машину поставляют в Россию как с передним, так и с полным приводом. Коробки передач — «автомат» или «робот». А силовой агрегат представлен 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором отдачей 177 л. с., разработанным совместно с Volvo.