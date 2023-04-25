Невероятное очевидное: почему в России внезапно подскочили продажи китайских пикапов

Ну, это как посмотреть

Даже этот результат неплох, если не принимать во внимание катастрофически низкую базу прошлого года. Однако на деле все не так радужно. «Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы?» А по сравнению с тем самым великолепием Great Wall даже немного сдает позиции, что может показаться удивительным. Если в январе бренд занимал 0,6% рынка, то в марте — 0,4%. Падение в полтора раза. И в ближайшее время положение не улучшится, поскольку с апреля прекращены продажи пикапа Wingle 7, который честно вносил свою лепту в объем продаж — за квартал было реализовано 377 машин этой модели.

Кстати, с этим связан интересный момент, некоторым образом характеризующий поведение китайских автомобильных компаний на российском рынке. Из двух пикапов, продававшихся в России, компания убрала более дешевый — разница между ними составляла порядка 600 — 700 тысяч рублей. А в недалеком будущем к нам приедет новая машина — Poer King Kong, который длиннее обычного Poer на 24 см и оборудован подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей. Сейчас ее стартовая цена заявлена на уровне Wingle 7, но через некоторое время она наверняка обгонит своего более короткого собрата.

Таким образом происходит незаметное глазу вымывание более дешевых автомобилей и замена их на более дорогие. Собственно, никто и не сомневался, что китайцы не станут ублажать нас дешевыми машинами, а постараются извлечь максимум прибыли из того неприятного положения, в которое наш автопром попал во многом по вине своих «талантливых» руководителей.