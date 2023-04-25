Невероятное очевидное: почему в России внезапно подскочили продажи китайских пикапов

Когда Great Wall вывел на российский рынок свой бренд Haval, руководители компании решили, что схватили судьбу за бороду. Еще бы, они первыми среди остальных китайцев додумалась объявить свои автомобили премиальными. Ну, естественно, цена была установлена соответственная — по высшей планке.
Пусть этот трюк на дурака и не прокатил, но маржа с «Хавейлов», видимо, действительно была привлекательной. Поэтому неудивительно, что скромным труженикам — рамным полноприводным пикапам — внимание уделялось по остаточному принципу. Ведь все российские водители с ума сходили по кроссоверам, а грузовичками интересовались разве что только отдельные маньяки от автопрома.
Взрывной рост?
Таким образом и Wingle 7, попавший в нашу страну в ноябре 2020 года, и Poer, продажи которого стартовали в июне 2021-го, пребывали где-то на самой границе видимости в длинной череде марок и моделей, представленных в России. Однако после мартовского повального демарша иностранных брендов, этих безмерно «напуганных патриотов», даже рискнувшие остаться на рынке аутсайдеры получили возможность для кое-какого роста.
Именно это и произошло с пикапами Great Wall. Подзабытые собственным производителем машинки неожиданно выстрелили. По итогам 1 квартала сего года их продажи выросли, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, на невероятную величину в 688%, а за март рост вообще составил 1264%. Правда, в количественном выражении все смотрится гораздо скромнее — всего 1032 автомобиля за три месяца.
Более осторожный в оценках и менее доверчивый к автопроизводителям «Автостат», оценивающий успехи компаний не по предоставленным производителями сводкам, а по регистрациям новых машин, приводит еще менее завораживающие числа. По данным агентства, за квартал пикапы с эмблемой «Великой Стены» смогли на пару найти 833 хозяев, что составило +531% к тому же периоду прошлого года.
Ну, это как посмотреть
Даже этот результат неплох, если не принимать во внимание катастрофически низкую базу прошлого года. Однако на деле все не так радужно. «Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы?» А по сравнению с тем самым великолепием Great Wall даже немного сдает позиции, что может показаться удивительным. Если в январе бренд занимал 0,6% рынка, то в марте — 0,4%. Падение в полтора раза. И в ближайшее время положение не улучшится, поскольку с апреля прекращены продажи пикапа Wingle 7, который честно вносил свою лепту в объем продаж — за квартал было реализовано 377 машин этой модели.
Кстати, с этим связан интересный момент, некоторым образом характеризующий поведение китайских автомобильных компаний на российском рынке. Из двух пикапов, продававшихся в России, компания убрала более дешевый — разница между ними составляла порядка 600 — 700 тысяч рублей. А в недалеком будущем к нам приедет новая машина — Poer King Kong, который длиннее обычного Poer на 24 см и оборудован подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей. Сейчас ее стартовая цена заявлена на уровне Wingle 7, но через некоторое время она наверняка обгонит своего более короткого собрата.
Таким образом происходит незаметное глазу вымывание более дешевых автомобилей и замена их на более дорогие. Собственно, никто и не сомневался, что китайцы не станут ублажать нас дешевыми машинами, а постараются извлечь максимум прибыли из того неприятного положения, в которое наш автопром попал во многом по вине своих «талантливых» руководителей.