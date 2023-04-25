«Казашку» хочу: стоит ли ехать за дешевым авто к ближайшим соседям

Страна будто бы окунулась в лихие «девяностые», когда сотни тысяч челноков мотались «шопиться» в сопредельные государства. И если с колбасой и шмотками сейчас у нас более или менее, то вот на рынке автомобилей настоящий коллапс. Ведь даже к машинам, ввезенным крупными отечественными дилерами по параллельному импорту, просто не подступиться. А потому предприимчивые сограждане наладили ввоз «санкционочки» самостоятельно. К примеру, в моем родном Новосибирске большинство водителей пересело на «казашек» — точнее на автомобили из Казахстана.
Оно и понятно, ведь какие-то шестьсот километров от Новосиба, и пред тобой весь бездонный авторынок соседей, где цены ощутимо демократичнее. Судите сами: самая популярная в столице Сибири машина — Toyota Corolla. В России стоимость такой «лайбы» 2020 года выпуска стартует от 1 850 000 рублей, в то время как аналогичная модель в Казахстане стоит на 400 000 «деревянных» дешевле. Или вот еще пример: Toyota Camry все того же 2020-го на просторах нашей необъятной торгуется минимум за 2 250 000 рублей, а у соседей четырехдверка обойдется в 1 850 000 «рэ». Почувствуйте, как говорится, разницу!
Покупка машины в Казахстане «с рук» выглядит чем-то очень заманчивым. Правда, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в ближайшем «забугорье» к процедуре постановки авто на учет — как бы это помягче сказать — местные правоохранители подходят без особого фанатизма, а потому к сюрпризам в виде розыска «коня» Интерполом или перебитых номеров на движке нужно быть готовым.
Полцарства за «коня»
Что касается новых «тачек» от официалов, то цены в тамошних дилерских центрах не в пример нашим. Скажем, Hyundai Santa Fe. В Республике Казахстан это авто можно купить за 20,5 миллионов (воистину говорят, полцарства за коня). Но не пугайтесь — цена в тенге. В пересчете на отечественную валюту это — около 3 700 000 рублей. А вот в российском автосалоне аналогичная «сантафешка» встанет на 200 000 «деревянных» дороже.
Да, не сказать, что разница огромная, но вот ежели сравнить цены «там» и «здесь» на Kia Sportage 2023 года, то желание взять билет до Казахстана возникает немедля. Итак, по ту сторону границы «спортажик» в пересчете на наши деньги стоит около 2,4 «лямов», в то время как точно такой SUV у обнаглевшего в край российского дилера в бомж-версии будет «весить» под 3,3 миллиона. Ого-го разница! Впрочем, некоторые эксперты уверены, что далеко не за всяким автомобилем резонно ехать в Казахстан.
— Не стоит думать, что в Казахстане любой автомобиль априори дешевле, чем точно такой же в России. Но если вам нужна новая машина без пробега, в хорошей комплектации и от официалов, то поездка в Казахстан, однозначно, будет неплохой идеей. Хотя в последнее время и там стал наблюдаться дефицит, и во многом создали его именно россияне, которые, в буквальном смысле «пылесосят» казахстанских дилеров, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель компании по доставке автомобилей в страны СНГ Улугбек Юльчиев.
Ищу друга для «сладких» цен
Правда, для того чтобы урвать в Казахстане автомобиль мечты по «сладкой» цене, вам придется обзавестись другом по ту сторону кордона, ибо по российскому паспорту там вам не продадут даже хромого ишака, чего уж говорить о машине. Кстати, найти «друга» с местным документом не так уж и сложно, поскольку помощь страждущим из России поставлена на поток. За свои услуги дельцы просят около 200 000 тенге (по-нашенски это 36 000 рублей). Не сказать, что даром, но за возможность сэкономить 400 000 рублей отдать «десятину» вполне приемлемо.
Впрочем, гонорар помощнику с казахстанским паспортом — далеко не все накладные расходы. Главная сложность заключается в том, что нынче гражданину нашего государства вывезти в карманах сумму, превышающую 10 000 долларов, не получится — законом запрещено. Снимать деньги с карты в самом Казахстане не выгодно, уж больно грабительские комиссии у банков с обеих сторон границы, а расплатиться через эквайринг едва ли получится, ибо «пластик» из России там практически не принимают.
Поэтому либо придется везти «налик» контрабандой (а это уже попахивает уголовной статьей), либо отправляться целой толпой, что потянет за собой дополнительные расходы. Дорога, проживание, пропитание — по словам тех, кто ездил за автомобилем в Казахстан, такое путешествие обходится примерно в 50 000 рублей на одну персону.
Бремя платить
Не забываем и про утильсбор на автомобиль до 3 лет в размере 3400 рублей. «Оброк» на машины постарше стоит чуть дороже — 5200 «рэ». Совсем недешево обойдется оформление свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (сокращенно СБКТС) — 25 000 рубликов состригут как с куста. Да и то не факт, что вас при оформлении сей бумажки не обведут вокруг пальца.
Слышали, небось, что прокатилась волна по аннулированию этих самых пресловутых СБКТС в связи с недостоверной информацией, содержащейся в них, об экологическом классе машин. Из-за этого, поговаривают, что у некоторых россиян отозвали электронные ПТС. Хотя подтверждения нам пока найти не удалось. Но проблема с «липовыми» свидетельствами о безопасности действительно есть. Чего греха таить, ради скорости и сомнительной экономии денег некоторые наши соотечественники покупают эти бумажки не совсем официальным путем, а потом еще удивляются, когда возникают проблемы.
Выгода, привязанная к курсу
Так что мы имеем в сухом остатке? Не вдаваясь в скрупулезные подсчеты с точностью до копейки, не ошибусь, если скажу, что поездка в Казахстан за автомобилем встанет примерно в сотню тысяч рублей. Здесь и транспортные расходы, и всевозможные акцизные сборы, и затраты на местного помощничка, и разорительные банковские комиссии… Да, когда на кону выгода в 400—500 тысяч рублей, потеря «стольника» вполне оправдана. Но такая разница в ценах была, когда за «бакс» давали 70 рублей. А вот при нынешнем курсе игра, похоже, свеч уже не стоит, ведь при курсе в 80 «рэ» за один американский доллар выгадать получиться от силы тысяч пятьдесят рублей. Но курс скачет, а значит, ситуация на авторынке двигается в такт графикам на бирже.