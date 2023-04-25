«Казашку» хочу: стоит ли ехать за дешевым авто к ближайшим соседям

Покупка машины в Казахстане «с рук» выглядит чем-то очень заманчивым. Правда, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что в ближайшем «забугорье» к процедуре постановки авто на учет — как бы это помягче сказать — местные правоохранители подходят без особого фанатизма, а потому к сюрпризам в виде розыска «коня» Интерполом или перебитых номеров на движке нужно быть готовым.

Полцарства за «коня»

Что касается новых «тачек» от официалов, то цены в тамошних дилерских центрах не в пример нашим. Скажем, Hyundai Santa Fe. В Республике Казахстан это авто можно купить за 20,5 миллионов (воистину говорят, полцарства за коня). Но не пугайтесь — цена в тенге. В пересчете на отечественную валюту это — около 3 700 000 рублей. А вот в российском автосалоне аналогичная «сантафешка» встанет на 200 000 «деревянных» дороже.

Да, не сказать, что разница огромная, но вот ежели сравнить цены «там» и «здесь» на Kia Sportage 2023 года, то желание взять билет до Казахстана возникает немедля. Итак, по ту сторону границы «спортажик» в пересчете на наши деньги стоит около 2,4 «лямов», в то время как точно такой SUV у обнаглевшего в край российского дилера в бомж-версии будет «весить» под 3,3 миллиона. Ого-го разница! Впрочем, некоторые эксперты уверены, что далеко не за всяким автомобилем резонно ехать в Казахстан.