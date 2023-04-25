Из Европы — пулей: вместо США Volkswagen эвакуируется в Китай

События, сопутствующие украинской истории, в разы подняли цены на электроэнергию в Европе. Германский автопром сразу понял, какой бедой это для него грозит уже в ближайшем будущем и судорожно стал искать пути дальнейшего выживания в конкуренции с производителями из США и Китая. Американцы мгновенно учуяли свою выгоду от ситуации и оперативно приняли закон, создающий мощные экономические преференции для всех промышленников, решивших перебраться на североамериканский континент.

В надежде, что приток иностранного промышленного капитала станет живительным допингом для харкающей сгустками инфляции и рецессии американской экономики. И вроде бы «процесс пошел» как по маслу. Но тут выяснилось, что далеко не все готовы без оглядки «валить» из не особо бодрой старушки Европы в не менее проблемные Штаты.

Среди таких прагматиков ожидаемо оказался концерн Volkswagen. Особенно рельефно это проявилось на международном мотор-шоу в китайском Шанхае. В его рамках председатель правления Volkswagen AG Оливер Блюм выдал прессе замечательное интервью. В нем он в частности сообщил, что концерн вовсю реализует свою стратегию «В Китае для Китая».