Из Европы — пулей: вместо США Volkswagen эвакуируется в Китай

фото globallookpress.com
Политика политикой, а бизнесу своя рубашка ближе к телу. Характерный пример выбора между доминирующей на коллективном Западе «линией партии» и денежными интересами демонстрирует, по мнению портала «АвтоВзгляд», крупнейший немецкий автопроизводитель — VW.
Максим Строкер

События, сопутствующие украинской истории, в разы подняли цены на электроэнергию в Европе. Германский автопром сразу понял, какой бедой это для него грозит уже в ближайшем будущем и судорожно стал искать пути дальнейшего выживания в конкуренции с производителями из США и Китая. Американцы мгновенно учуяли свою выгоду от ситуации и оперативно приняли закон, создающий мощные экономические преференции для всех промышленников, решивших перебраться на североамериканский континент.

В надежде, что приток иностранного промышленного капитала станет живительным допингом для харкающей сгустками инфляции и рецессии американской экономики. И вроде бы «процесс пошел» как по маслу. Но тут выяснилось, что далеко не все готовы без оглядки «валить» из не особо бодрой старушки Европы в не менее проблемные Штаты.

Среди таких прагматиков ожидаемо оказался концерн Volkswagen. Особенно рельефно это проявилось на международном мотор-шоу в китайском Шанхае. В его рамках председатель правления Volkswagen AG Оливер Блюм выдал прессе замечательное интервью. В нем он в частности сообщил, что концерн вовсю реализует свою стратегию «В Китае для Китая».

фото globallookpress.com

То есть фактически изо всех сил стремится стать там не иностранным производителем, с самым настоящим «в доску своим», местным. Экспозиция VW в Шанхае насчитывает 20 электромобилей. А к 2030 году китайским клиентам, которые благодаря щедрым госпрограммам поддержки спроса на «электрички», распробовали этот вид транспорта, будет предложено 30 чисто электрических моделей немецкого концерна.

— Мы занимаем мощные позиции на рынке двигателей внутреннего сгорания. И хотим сохранить их в течение следующих нескольких лет, присоединившись к сильной кривой роста электромобильности, — заявил Блюм.

Согласитесь, что это как-то не вяжется с европейским и американским трендами на практически полное удушение автомобилей с ДВС. Попробуй Блюм сказать эти же слова про ДВС, например, на автосалоне во Франкфурте, бесноватые «зеленые» его бы с навозом немедленно смешали. А в Китае, где экопомешательство пока не особо приживается, озвучивать здравые мысли вполне можно.

фото globallookpress.com

Но самое главное, все же, не про экологию, а про деньги. Блюм выдал информацию к размышлению и на эту тему тоже:

— В следующие пять лет мы инвестируем около 180 млрд. евро, и большая часть пойдет на электромобильность, цифровизацию и связь. От этих инвестиций выиграет продукция на рынке Китая, — сказал он.

Другими словами: «будем вкачивать бабло в местные проекты». Теперь сравните этот масштаб с размером инвестиций VW в США: в Канаде компания начала строить завод аккумуляторов и планирует соорудить еще один в американской Южной Каролине. Суммарный бюджет обоих проектов не превышает 5 млрд. долларов. А львиная доля из 180 млрд. евро уйдут в Азию, а не в Северную Америку.

Это говорит о том, что глобально Volkswagen AG «ставит» на Китай и его самый большой в мире авторынок. Продолжающий активно расти к тому же. Конечно, США для VW тоже важны. Но не настолько. Да и неотвратимо надвигающийся на Америку экономический кризис отнюдь не добавляет привлекательности идее релоцироваться по полной программе на родину доллара…

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25 апреля 2023
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