К чему приведет использование моторных масел с китайскими присадками

На первый взгляд ничего страшного в таком замещении нет. Всем известно, что автомобильная индустрия в КНР огромна: там выпускают большое количество различных транспортных средств — от дешевых малолитражек и неприхотливых грузовиков до премиальных седанов и инновационных гибридов.

Во всю эту армию машин заливают, конечно же, местные масла. Есть в Китае и свои производители присадок. Например, такие гиганты, как Changhai Minglan Chemical Co. и Richful, имеющие множество наград и допусков. Но все они китайские — при том что глобальная система сертификации построена вокруг американского института нефти. То есть если какая-либо компания хочет подтвердить, что ее продукт соответствует конкретным классификациям, которые потом указываются на этикетке, то нужно проходить проверку у наших заклятых друзей за океаном. А это дорого, да и не всегда возможно.

Но даже несмотря на это, ряд отечественных производителей все же перешел на китайские химикаты. Причем самые современные: если верить информации в сети — уровня API SP. Но на этом весь официоз заканчивается: нет ни результатов тестов, которые провел «Американский институт нефти», ни данных от химического совета США.