К чему приведет использование моторных масел с китайскими присадками

На первый взгляд ничего страшного в таком замещении нет. Всем известно, что автомобильная индустрия в КНР огромна: там выпускают большое количество различных транспортных средств — от дешевых малолитражек и неприхотливых грузовиков до премиальных седанов и инновационных гибридов.
Во всю эту армию машин заливают, конечно же, местные масла. Есть в Китае и свои производители присадок. Например, такие гиганты, как Changhai Minglan Chemical Co. и Richful, имеющие множество наград и допусков. Но все они китайские — при том что глобальная система сертификации построена вокруг американского института нефти. То есть если какая-либо компания хочет подтвердить, что ее продукт соответствует конкретным классификациям, которые потом указываются на этикетке, то нужно проходить проверку у наших заклятых друзей за океаном. А это дорого, да и не всегда возможно.
Но даже несмотря на это, ряд отечественных производителей все же перешел на китайские химикаты. Причем самые современные: если верить информации в сети — уровня API SP. Но на этом весь официоз заканчивается: нет ни результатов тестов, которые провел «Американский институт нефти», ни данных от химического совета США.
Получается, что азиаты рекомендуют использовать свой продукт просто на словах — авось все будет нормально. Хотя некоторые, справедливости ради, испытания все же оплачивают. Но, правда, самые дешевые. Полный же комплекс проверок (он стоит, к слову, более 20 млн. долларов) никто не проводит, и это настораживает.
Тем временем наши коммерсанты пошли дальше: они заливают всего лишь одну добавку, купленную в КНР, в весь ассортимент своей продукции. 5W30 или 0W20 — разницы для них нет. А ведь «неправильная» присадка чревата серьезными проблемами: мотор будет постепенно забиваться отложениями, и как результат — кратное ускорение износа цилиндро-поршневой группы. Останется лишь дождаться зимы, которая приблизит кончину стального «сердца».
Так что же делать простому автолюбителю, который не готов выкладывать много денег за канистры, ввезенные по параллельному импорту? Взглянуть на продукцию крупных российских нефтяных компаний — у них есть исследовательские лаборатории, где разрабатывают собственные пакеты присадок. И, главное, они доказали свою эффективность. Недаром такие лубриканты заливали на сборочных конвейерах в моторы Mercedes-Benz и Volkswagen, производимых в нашей стране.