Высокая геополитика обрушит российский авторынок так, что даже Китай не поможет

И среди самых главных из них — жесточайший банковский кризис в США, уже перекинувшийся на Европу и грядущие в мае выборы турецкого президента. В первом случае мы очень скоро получим жутко обесцененный доллар. А поскольку в мировом автопроме все расчеты привязаны к «вечнозеленому», то любой автоимпорт в Россию резко подорожает, что мы немедленно увидим и на рублевых ценниках.
А во втором, если прозападная турецкая оппозиция, которую поддерживают те же США, скинет нашего типа друга Реджепа Эрдогана, то мощный поток «санкционки», идущей в РФ через Босфор, иссякнет. Да и собственно турецкие изделия (запчасти и другие автокомпоненты, автохимия) перестанут к нам поступать. И тут, вроде бы, вся надежда на китайских товарищей.
Однако как бы России не задохнуться в крепких дружественных объятиях восточного соседа. Ведь в обмен на помощь китайцы потребуют высочайшую плату в виде полного доступа к нашим природным ресурсам. Хотя при почти неиссякаемых их запасах, это еще полбеды. А вот с точки зрения автостроения — так просто полная!
Ведь, как минимум, они при определенных условиях (например, отмене заградительных таможенных пошли) завалят Россию недорогими автомобилями. А как максимум — подгребут под себя весь наш автопром, «прописавшись» и в Тольятти, и в Ульяновске, и в Нижнем Новгороде, и в Набережных Челнах.
Но это хорошо лишь с точки зрения массового потребителя. В глобальном же смысле подобная экспансия будет означать уже полной и безоговорочный конец отечественного автопрома. Впрочем, о всех последствиях для автомобильной жизни страны происходящих в мире глобальных перемен вы сможете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.