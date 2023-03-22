Высокая геополитика обрушит российский авторынок так, что даже Китай не поможет

Однако как бы России не задохнуться в крепких дружественных объятиях восточного соседа. Ведь в обмен на помощь китайцы потребуют высочайшую плату в виде полного доступа к нашим природным ресурсам. Хотя при почти неиссякаемых их запасах, это еще полбеды. А вот с точки зрения автостроения — так просто полная!

Ведь, как минимум, они при определенных условиях (например, отмене заградительных таможенных пошли) завалят Россию недорогими автомобилями. А как максимум — подгребут под себя весь наш автопром, «прописавшись» и в Тольятти, и в Ульяновске, и в Нижнем Новгороде, и в Набережных Челнах.

Но это хорошо лишь с точки зрения массового потребителя. В глобальном же смысле подобная экспансия будет означать уже полной и безоговорочный конец отечественного автопрома. Впрочем, о всех последствиях для автомобильной жизни страны происходящих в мире глобальных перемен вы сможете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» здесь.