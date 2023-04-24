Китайские танки на Украине: какая военная техника КНР пригодится России

Список китайской боевой техники, годной к применению отечественными специалистами на поле боя, логично ограничить образцами, использующими те же боеприпасы, что и российские аналоги. Чтобы не зависеть от поставок из Китая еще и снарядов с ракетами.
А так, среди бронетехники, которую имеет смысл везти в украинскую грязь, можно было бы назвать самый современный китайский танк «Тип 99» (ZTZ−99) — аналог нашего Т−90. Тем более, что калибр его пушки такой же как и у наших танков — 125 мм. Но лучше не рисковать: это китайское орудие — их собственная разработка, а не клон какого-то российского образца. То есть не факт, что выстрелы к нему унифицированы с выпускаемыми в России боеприпасами. Хотя китайским военным наверняка было бы любопытно испытать свою наиболее совершенную машину в реальных боевых условиях.
Самый же вероятный кандидат на поставки в Россию — другой основной танк из КНР: «Тип 96/Тип 96А». По своим характеристикам он может считаться аналогом наиболее продвинутых модификаций российских Т−72 или Т−80. А его пушка — копия нашей танковой 125-миллиметровой 2А46М. В Китае таких машин насчитывается порядка 2500 штук. Поэтому в случае чего восточные «братья на век» вполне могут поделиться сотнями таких танков. Главное — русифицировать меню всей их электроники и адаптировать обозначения на рабочих местах экипажа.
В рядах российской армии наверняка прекрасно будет смотреться и китайская БМП «Тип 04». Это полный аналог российской БМП−3. А ее башня со 100-мм пушкой — вообще лицензионная копия российского прототипа. Таких бронемашин выпущено свыше 2000 штук. Поэтому организация поставки «доли малой» из Китая проблем не составит.
Есть в арсенале армии КНР и аналог отечественного колесного БТР−82 —четырехосный ZBL−08/ZSL−10. Разница между ними в вооружении: башня одного оснащена 30-мм автоматической пушкой («срисована» с российской 2А72), а второго — 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом. В отличие от нашей машины, десантное отделение у «китайца» расположено в корме, а не по центру БТР как у российского собрата: для высадки пехоты такая компоновка безопаснее.
Также китайцы могут предоставить в распоряжение российской армии свою самоходную гаубицу PLZ−07. Она оснащена пушкой «российского» калибра 122 мм. Этих САУ у китайских товарищей тоже изрядный запас — более 1000 штук только в действующей армии. А сколько их на складах достоверно не известно.
Заговорив об артиллерии, нельзя не упомянуть реактивные установки залпового огня — как стоящие на вооружении армии КНР, так и производимые на экспорт. К последним относится боевая машина PR50 («Sandstorm»). Она использует те же 122-мм боеприпасы, что и российские «Грады». На ее шестиосном шасси размещены два «пакета» по 20 направляющих для ракет в каждом, 40 снарядов возимого боезапаса и механизм перезарядки. Боевые характеристики сопоставимы с российским 40-ствольным аналогом.
Стоит на вооружении армии Китая и «собрат» российской 300-мм системы залпового огня «Торнадо-С» — под названием PHL−03. Причем китайцы заявляют, что она может стрелять на дальность, большую чем у российского прародителя — на 160 км против 120 км у «Торнадо-С». Впрочем, в условиях реальных боевых действий это утверждение пока никто не проверял. Открытые данные свидетельствуют, что армия КНР обладает 175 такими боевыми машинами.
Существует еще одна китайская ракетная система, которая может быть полезной в зоне СВО — РСЗО PHL−16 с блочными боевыми модулями. В комплектации с 300-миллиметровыми ракетами (в пакетах по 5 транспортно-пусковых контейнеров) она обладает практически теми же боевыми характеристиками, что и уже упомянутая PHL−03. Кроме того, эта боевая машина может комплектоваться пакетами на четыре 370-мм ракеты с дальностью стрельбы до 220 км. А оснастив ее контейнером с 760-мм ракетой, вы получаете уже самый настоящий оперативно-тактический комплекс, аналогичный российскому «Искандеру» — с дальностью стрельбы до 500 км.
Таким образом китайские товарищи вполне могут полностью удовлетворить потребности российских вооруженных сил в достаточно серьезной номенклатуре боевых машин.