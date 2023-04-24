Китайские танки на Украине: какая военная техника КНР пригодится России

Список китайской боевой техники, годной к применению отечественными специалистами на поле боя, логично ограничить образцами, использующими те же боеприпасы, что и российские аналоги. Чтобы не зависеть от поставок из Китая еще и снарядов с ракетами.

А так, среди бронетехники, которую имеет смысл везти в украинскую грязь, можно было бы назвать самый современный китайский танк «Тип 99» (ZTZ−99) — аналог нашего Т−90. Тем более, что калибр его пушки такой же как и у наших танков — 125 мм. Но лучше не рисковать: это китайское орудие — их собственная разработка, а не клон какого-то российского образца. То есть не факт, что выстрелы к нему унифицированы с выпускаемыми в России боеприпасами. Хотя китайским военным наверняка было бы любопытно испытать свою наиболее совершенную машину в реальных боевых условиях.

Самый же вероятный кандидат на поставки в Россию — другой основной танк из КНР: «Тип 96/Тип 96А». По своим характеристикам он может считаться аналогом наиболее продвинутых модификаций российских Т−72 или Т−80. А его пушка — копия нашей танковой 125-миллиметровой 2А46М. В Китае таких машин насчитывается порядка 2500 штук. Поэтому в случае чего восточные «братья на век» вполне могут поделиться сотнями таких танков. Главное — русифицировать меню всей их электроники и адаптировать обозначения на рабочих местах экипажа.