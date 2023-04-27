Haval, Tank, Hongqi: почему самые отстойные китайские автомобили пользуются успехом в России

В Китае уже несколько лет подряд идет настоящий бум автомобилизации. В стране присутствуют 106 различных брендов, при этом более восьмидесяти из них — местные. Межу прочим, это доля в 76% рынка. Остальные довольствуются малым. 9 европейских марок занимают всего 8%. По 7 у представителей японского и американского автопрома и лишь 2 компании из Южной Кореи. Такие данные озвучил сегодня на всероссийском собрании автодилеров Алексей Подщеколдин — президент РОАД.
Что же касается лидеров тамошнего рынка, то больше всех в первом квартале 2023 года продала инновационная BYD. Результат в 484 545 авто, которые нашли своих хозяев, вызывает уважение. При этом в России марку знают немногие. Лишь те, кто купил редкие гибриды по схеме параллельного импорта.
У нас же в лидерах — Haval. Так, по данным агентства «Автостат» в 1 квартале дилеры реализовали 7200 компактных кроссоверов Jolion. А вот в Китае производитель занимает жалкое 17-е место с результатом 89 389 отгруженных транспортных средств. В сравнении с рекордом BYD — небо и земля.
Hongqi обосновался на 20 месте (76 067 шт.). То есть сами азиаты не особо распробовали «премиалов». А ведь нам говорят, что у всех моделей небывалый уровень комфорта, сравнимый с «немцами». Что же, появляется повод лишний раз проверить, чего стоят слова маркетологов.
Идем дальше. Удивительно, но факт — популярная у нас Chery (59 973 шт) заняла только 23 место. А ведь в России марка раскручена, наверное, сильнее всего, да и продажи неплохие. Скажем, ее Tiggo 7 Pro разошелся тиражом в 5843 экземпляра.
Бренд Tank представленный с большой помпой в Москве, на родном рынке занимает всего 37-ю позицию (23 346 шт). Это можно понять, ведь местные блогеры уже успели покритиковать конструкцию многих внедорожников, а на одном из тестов у машины просто не сработали системы безопасности. Итог — вылет в кювет. Скорее всего, это и сказалось на продажах. Если сами китайцы не слишком доверяют марке, то и нам надо бы взвесить все плюсы и минусы.
Exeed китайцы просто не ценят. Бренд занимает 0,1% рынка (6530 шт.) Видимо, к премиуму в КНР несколько другое отношение, хотя все модели собраны неплохо, да и комплектация богата. Ну и совсем неважные дела у Haima (2541 шт.) и Foton (1383 шт.). Кстати, первый не оставляет попыток удержаться на российским рынке. Уже появилась информация, что кроссовер 8s и минивэн 7x проходят сертификацию. Что касается Foton, то он известен в РФ по пикапам и грузовикам. Однако в КНР его положению не позавидовать.