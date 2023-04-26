5 надежных подержанных рамных внедоржников до 2 000 000 рублей

Начнем с «царя» класса — Toyota Land Cruiser 200. За два «ляма» попадаются как экземпляры с 4,5-литровым «дизелем» (235 л. с.), так и с бензиновым 4,7-литровым V8 (288 л. с.), хотя последние встречаются куда реже. Пробеги машин, выпущенных до 2012 года, немалые — от 200 000 км. Однако «Крузаки» славятся своей надежностью, потому многие из них выдержат еще столько же.
Альтернатива — Mitsubishi Pajero. Он появился в 2006 году и с тех пор выпускался без кардинальных изменений почти 15 лет. В имеющуюся у нас сумму укладывается автомобиль с 3-литровым бензиновым V6 отдачей 178 сил. Год выпуска — 2013 или старше. Пробег — около 130 000 км.
Еще один неплохой вариант — Kia Mohave. Не так овеян легендами как «Крузак», поэтому и обходится дешевле. По данным Auto.ru, средняя цена корейского «рамника» — 1 700 000 рублей. При этом оснащение у него довольно богатое: покупатель найдет кожаный салон, электроприводы передних кресел, климат-контроль, люк в крыше и другие блага. Кстати, заявленный объем багажника «корейца» — 1045 литров. Можно холодильник возить!
Что касается мотора, то перед покупкой подержанного Kia Mohave нужно обязательно сделать диагностику. Дело в том, что бензиновый 3,8-литровый агрегат славится низким ресурсом цепи ГРМ и повышенным расходом масла. Старший V8 гораздо надежнее, но таких версий мало, и к тому же они дороже.
Можно обратить внимание и на Nissan Patrol. В два миллиона рублей укладывается автомобиль 2011—2014 годов выпуска. Под капотом будет стоять безальтернативный 5,6-литровый мотор отдачей 405 сил, работающий в паре с 7-ступенчатым «автоматом». Patrol довольно богато оснащен, а еще он надежен. Из слабых мест выделим лишь топливный насос высокого давления и относительно быстрый износ цепи ГРМ. Ну и повышенный расход топлива, что обусловлено внушительным рабочим объемом двигателя.
Наконец, стоит взглянуть и на Chevrolet Tahoe. «Американца» 2013 года выпуска с пробегом 220 000 км продают за 1 800 000 рублей. Комплектация довольно приличная: кожаный салон, климат-контроль, премиальная аудиосистема с 10 динамиками и другие «плюшки». Под капотом — бензиновое «сердце» объемом 5,3 л (324 л. с.) в сочетании с «автоматом».