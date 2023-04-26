5 надежных подержанных рамных внедоржников до 2 000 000 рублей

Начнем с «царя» класса — Toyota Land Cruiser 200. За два «ляма» попадаются как экземпляры с 4,5-литровым «дизелем» (235 л. с.), так и с бензиновым 4,7-литровым V8 (288 л. с.), хотя последние встречаются куда реже. Пробеги машин, выпущенных до 2012 года, немалые — от 200 000 км. Однако «Крузаки» славятся своей надежностью, потому многие из них выдержат еще столько же.

Альтернатива — Mitsubishi Pajero. Он появился в 2006 году и с тех пор выпускался без кардинальных изменений почти 15 лет. В имеющуюся у нас сумму укладывается автомобиль с 3-литровым бензиновым V6 отдачей 178 сил. Год выпуска — 2013 или старше. Пробег — около 130 000 км.

Еще один неплохой вариант — Kia Mohave. Не так овеян легендами как «Крузак», поэтому и обходится дешевле. По данным Auto.ru, средняя цена корейского «рамника» — 1 700 000 рублей. При этом оснащение у него довольно богатое: покупатель найдет кожаный салон, электроприводы передних кресел, климат-контроль, люк в крыше и другие блага. Кстати, заявленный объем багажника «корейца» — 1045 литров. Можно холодильник возить!