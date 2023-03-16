Убожество Tank 500, как деградация китайского автопрома

Раньше китайский автопром был интересен тем, что производители из Поднебесной позволяли себе творить, не оглядываясь на чужой опыт и тенденции того же дизайна. Да, подобный подход порой порождал откровенных чудовищ. Но зато он оставлял место для новых эволюционных откровений. В результате чего могли сформироваться свежие взгляды на современную мобильность.

Но на фоне своего интенсивного развития, китайцы попали в очевидную ловушку всех развивающихся автомобильных рынков. Понимая, что практически невозможно быстро пройти свой собственный путь инженерного становления, они сделали ставку на привлечение иностранных специалистов и копирование европейских/мировых инженерных идей. И просчитались. Просчитались в первую очередь в том, что вместе с этим приобретут и крайне инвазивный вирус, уже давно поразивший мировой автопром. Этот вирус уничтожает способность специалистов создавать по-настоящему самобытные конструкции или, если хотите, направления мобильности.

Погружаясь в политкорректную инженерию, китайские автопроизводители становятся неспособны творить. Инженерный паралич провоцирует простое копирование чужих, когда-то удачных, решений. Возможно — на новом технологическом уровне, но с сохранением старых подходов. Трусость при формировании конечной концепции автомобилей порождает странных гибридов, которые могут все и в то же время — не способны ни к чему. Что мы крайне ярко видим на примере Tank 500 от Great Wall.