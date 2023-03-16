Убожество Tank 500, как деградация китайского автопрома

Раньше китайский автопром был интересен тем, что производители из Поднебесной позволяли себе творить, не оглядываясь на чужой опыт и тенденции того же дизайна. Да, подобный подход порой порождал откровенных чудовищ. Но зато он оставлял место для новых эволюционных откровений. В результате чего могли сформироваться свежие взгляды на современную мобильность.
Но на фоне своего интенсивного развития, китайцы попали в очевидную ловушку всех развивающихся автомобильных рынков. Понимая, что практически невозможно быстро пройти свой собственный путь инженерного становления, они сделали ставку на привлечение иностранных специалистов и копирование европейских/мировых инженерных идей. И просчитались. Просчитались в первую очередь в том, что вместе с этим приобретут и крайне инвазивный вирус, уже давно поразивший мировой автопром. Этот вирус уничтожает способность специалистов создавать по-настоящему самобытные конструкции или, если хотите, направления мобильности.
Погружаясь в политкорректную инженерию, китайские автопроизводители становятся неспособны творить. Инженерный паралич провоцирует простое копирование чужих, когда-то удачных, решений. Возможно — на новом технологическом уровне, но с сохранением старых подходов. Трусость при формировании конечной концепции автомобилей порождает странных гибридов, которые могут все и в то же время — не способны ни к чему. Что мы крайне ярко видим на примере Tank 500 от Great Wall.
Он обладает всеми признаками брутального и даже олдскульного внедорожника. Рамная конструкция, блокировки, понижайка, большой дорожный просвет в 230 мм. Трехлитровый турбомотор V6 мощностью 299 лошадей с крутящим моментом в 500 Нм. Что еще нужно для сурового преодоления бездорожья?
Правильно, неприхотливый и утилитарный салон, который трудно запачкать и легко отмыть. В который без проблем можно закинуть разнообразные туристические аксессуары, не заботясь о сохранности и того, и другого. Требуются еще и органы управления автомобилем с большими и трудно нажимаемыми кнопками. Простой и понятный интерфейс. Руль, на котором не остаются следы и царапины от рук водителя, который только что выковырял из колеи огромный валун для того, чтобы проехать еще пять метров. Так нет.
Вместо этого мы имеем роскошный салон из нежнейшей кожи и алькантары, прикоснуться к которым можно только свежевымытыми и сухими руками. Чего, кстати, требует и мультимедийная система с шикарной диагональю в 14,6 дюймов. За рулем этого авто легко можно представить водителя в дорогом костюме, с пиететом и большими предосторожностями перевозящего владельца этого мобильного чуда, с комфортом разместившегося на заднем диване с газетой в руках. Неужели подобный экипаж поедет на бездорожье?
Точно нет. Зачем же тогда китайцы создали такой автомобиль? Чем они руководствовались, зная, что мы живем в новом мире. В котором современный человек уже не покупает машину. Он приобретает мобильность. Причем — вдумчиво и осознанно. Его беспокоит удобство владения и общая экономика процесса. И все это на фоне понимания того, где, как и для чего эта самая мобильность будет использоваться.
И если мы говорим о Tank 500, то бессмысленная роскошь хорошего внедорожника в глазах современного потребителя выглядит уже не как преимущество, а как ничем не прикрытая попытка производителя впарить покупателю товар, которым он никогда не воспользуется по назначению. Выставив последнего откровенным дураком. А где эти доверчивые люди? Сейчас они вполне успешно пользуются Toyota Land Cruiser 300, заставляя себя поверить в то, что лучшего автомобиля в мире не существует. И доказать им, что «китаец», пусть и очень продвинутый, и даже более дешевый, может превзойти японца — практически невозможно. Тем более, что за это время, по ряду причин, они вообще могут перестать интересоваться автомобилями.
Ведь аудитория потребителей люксовых внедорожников стремительно стареет. И, возможно, даже умнеет. Так что в этой категории рыночные перспективы Tank 500 в России напрямую зависят от эффективности нашего здравоохранения. С другой стороны, молодежная аудитория пока еще способна мыслить, а значит вряд ли выберет большой внедорожник. Да и зеленая повестка все больше склоняет ее предпочтения в сторону малолитражных или электрических авто. Тем более, что стоимость суперсовременной и роскошной реализации олдскульный внедорожной мобильности начинается от 5 099 000 рублей.
И что делать с этим дорогим чудом? Поехать на бездорожье? Нет, не получится. Ведь опция с блокировкой переднего дифференциала появляется только в варианте «всего» за 5 699 000. Где логика? И здесь опять возникают вопросы к концептуальной зрелости или самостоятельности этого авто. Ну сделайте базовую комплектацию, обладающую всеми внедорожными опциями и блокировками, которая действительно может выехать на бездорожье.
При этом желательно вывести на экран информационно-развлекательной системы калькулятор, высчитывающий стоимость каждой минуты, проведенной в офф-роуде, стоимость каждой царапины и сокращение ресурса трансмиссии и мотора в денежном эквиваленте. А вот самая топовая комплектация как раз могла бы обойтись и без продвинутых внедорожных опций, предоставляя водителю и пассажирам невиданный уровень ездового и информационного комфорта.
Так нет же: все перепутано, и вместо инженерной логики мы видим безжалостный коммерческий подход. Причем с явной надеждой на то, что покупатель всего этого просто не понимает, и будет бездумно оплачивать дорогую покупку, ориентируясь исключительно на перечень опций. Раздражает и то, что, по сути, этот современный, технологичный и красивый автомобиль не просто демонстрирует отсутствие у производителя собственных идей.
Просто он создан по лекалам 20-летней давности в надежде на повторение успеха когда-то востребованных моделей. Но мир уже не готов воспринимать чудовищ из прошлого, которых автопроизводители сумели оживить и апгрейдить, а теперь не знают, что с ними делать. Похоже, что рынок подобных авто остался в прошлом, и Tank 500 (как динозавр мобильности из эпохи дешевых энергоносителей) не сможет выжить в современном безжалостном и политкорректном мире.