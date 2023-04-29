Какие знаменитые автомобили не прошли испытание временем

Начнем с немцев, которые покусились на святое. Volkswagen снимает с производства Golf. Модель, когда-то давшая имя целому классу, оказалась никому не нужна. Ожидается, что бывший бестселлер уедет в музей в 2028 году. А ему на смену придет электрокар, о котором пока нет информации.

Скорее всего, такую стратегию компания приняла из-за эконорм «Евро−7». Под них нужно серьезно переделывать традиционные силовые агрегаты. В результате различные версии хетчбэка станут на 5000−10 000 евро дороже, что явно ударит по спросу.

В США дела обстоят не лучше. На свалку истории уже давно отправлен герой компьютерных игр — бешеный Dodge Viper. Он появился на свет в 1992 году, а закончил свою жизнь в 2015-ом. То есть досрочно.

Концерн General Motors также лишится своей культовой «заряженной» модели — Chevrolet Impala SS. Интересно, что умерла она не сама по себе, а вместе с целым спортивным отделением, которое специализировалось на производстве «заряженных» версий различных автомобилей GM.