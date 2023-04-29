Какие знаменитые автомобили не прошли испытание временем

Начнем с немцев, которые покусились на святое. Volkswagen снимает с производства Golf. Модель, когда-то давшая имя целому классу, оказалась никому не нужна. Ожидается, что бывший бестселлер уедет в музей в 2028 году. А ему на смену придет электрокар, о котором пока нет информации.
Скорее всего, такую стратегию компания приняла из-за эконорм «Евро−7». Под них нужно серьезно переделывать традиционные силовые агрегаты. В результате различные версии хетчбэка станут на 5000−10 000 евро дороже, что явно ударит по спросу.
В США дела обстоят не лучше. На свалку истории уже давно отправлен герой компьютерных игр — бешеный Dodge Viper. Он появился на свет в 1992 году, а закончил свою жизнь в 2015-ом. То есть досрочно.
Концерн General Motors также лишится своей культовой «заряженной» модели — Chevrolet Impala SS. Интересно, что умерла она не сама по себе, а вместе с целым спортивным отделением, которое специализировалось на производстве «заряженных» версий различных автомобилей GM.
С Chevrolet Camaro тоже не все гладко. Он завершит карьеру в следующем году — последний экземпляр сойдет с конвейера в январе. Но в отставку отправляется только сам масл-кар — культовое имя будет жить. Его используют для запуска самостоятельного суббренда, под которым планируют выпускать электрокары.
Наконец, недавно стало известно, что Toyota снимает с конвейера FJ Cruiser. Внедорожник еще можно найти у дилеров в таких странах, как Чили, Филиппины и ЮАР. Однако продавцы реализуют уже остатки некогда популярных «железных коней».
Напомним, что в США FJ Cruiser перестали продавать несколько лет назад. А в октябре прошлого года японцы объявили о выходе прощальной серии Final Edition для стран Ближнего Востока. Всему виной — падение спроса на настоящие полноприводники. Да и сама Toyota поменяла стратегию развития, основной приоритет теперь — все те же электромобили.