Хорошего помаленьку: жесткий скачок цен на бензин запланирован на лето

Как известно, нефтегазовые доходы российского бюджета и так были невелики с самого начала 2023 года, а с 5 февраля Евросоюз ввел еще и эмбарго на приобретение нашего моторного топлива. Несмотря на в общем-то небезуспешные попытки переориентировать российский нефтяной экспорт с Европы на Азию и Латинскую Америку, поступления от этой статьи доходов в казну упали. Да и введенный коллективным Западом потолок цен на наши углеводороды тоже дает о себе знать. В результате действия этих и еще кучи факторов, за первые три месяца 2023 года российский бюджет недополучил порядка 4 трлн. рублей.
Правительство ринулось искать доселе неучтенные доходы. Среди прочих возникла идея «отщипнуть» и от внутрироссийской «нефтянки». Для этого Минфин РФ устами своего начальника Антона Силуанова предложил урезать сразу вдвое выплаты в рамках топливного демпфера.
Напомним, что этот механизм появился в России в 2019 году в качестве ответа на резкий рост розничных цен на автомобильное топливо. Тогда цены на горючее в Европе рванули ввысь и российские нефтяные компании погнали свою продукцию на западные рынки в погоне за дополнительной прибылью. И сделали это настолько лихо, что в стране нарисовался дефицит горючего, спровоцировавший скачок цен на отечественных АЗС.
Вот тогда во властных кабинетах и родилась идея «топливного демпфера». Она сводится к следующему. Если цены на моторное топливо на европейских рынках выше, чем в России, бюджет доплачивает нефтепереработчикам за то, что они продают бензин и дизтопливо внутри страны по относительно невысоким ценам. Но если у нас цены выше — тогда уже нефтяники платят бюджету за сверхдоходы от работы на отечественном рынке.
Например, в 2022 году российская казна в рамках этого механизма «отслюнявила» нефтепереработчикам и торговцам безумные 2,2 трлн. рублей: втрое больше, чем годом ранее. Однако за март текущего года им перепало в полтора раза меньше, чем за март 2022-го — около 96,7 млрд. рублей. Если такая тенденция сохранится, то в 2023-м и так дефицитный бюджет страны должен будут проспонсировать нефтяную отрасль примерно на 1,5 млрд. рублей.
Хотя в нем еще месяц назад уже недоставало 4 млрд., как мы упоминали выше. А с февраля Россия вообще не поставляет топливо на Запад. По крайней мере — напрямую. То есть с формальной точки зрения механизм демпфера в принципе лишился смысла.
— В настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Сегодня она составляет 8000 рублей на тонну, раньше была меньше 2000 рублей на тонну. Если посмотреть, откуда она берется, то сразу видно — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим, — считает Силуанов.
Он полагает, что сократив выплаты вдвое, бюджет сэкономит порядка 30 млрд. рублей в месяц. К чему это приведет — понятно и без глубоких знаний экономики. Потеряв столь существенные суммы, нефтяники поступят как обычно: «совершенно не сговариваясь», но синхронно начнут поднимать розничную цену литра топлива на АЗС до уровня, компенсирующего «выпавшие» у них доходы.
Если принять, что «демпферный паек» нефтяников урежут на 4000 рублей на каждую тонну горючего, для компенсации они поднимут розничные цены минимум на 3 рубля за литр. Это заставит даже цены на более дешевый АИ−92 перевалить через отметку в 50 рублей/литр. Таким вот незамысловатым образом власти залезут в карман миллионов автовладельцев. И произойдет это примерно во второй половине лета — пока весь народ расслабляется на дачах и курортах и не будет сильно бухтеть по поводу очередной массовой обдираловки.