Хорошего помаленьку: жесткий скачок цен на бензин запланирован на лето

Как известно, нефтегазовые доходы российского бюджета и так были невелики с самого начала 2023 года, а с 5 февраля Евросоюз ввел еще и эмбарго на приобретение нашего моторного топлива. Несмотря на в общем-то небезуспешные попытки переориентировать российский нефтяной экспорт с Европы на Азию и Латинскую Америку, поступления от этой статьи доходов в казну упали. Да и введенный коллективным Западом потолок цен на наши углеводороды тоже дает о себе знать. В результате действия этих и еще кучи факторов, за первые три месяца 2023 года российский бюджет недополучил порядка 4 трлн. рублей.

Правительство ринулось искать доселе неучтенные доходы. Среди прочих возникла идея «отщипнуть» и от внутрироссийской «нефтянки». Для этого Минфин РФ устами своего начальника Антона Силуанова предложил урезать сразу вдвое выплаты в рамках топливного демпфера.

Напомним, что этот механизм появился в России в 2019 году в качестве ответа на резкий рост розничных цен на автомобильное топливо. Тогда цены на горючее в Европе рванули ввысь и российские нефтяные компании погнали свою продукцию на западные рынки в погоне за дополнительной прибылью. И сделали это настолько лихо, что в стране нарисовался дефицит горючего, спровоцировавший скачок цен на отечественных АЗС.