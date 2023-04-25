Почему, открывая бензобак в жару, мы превращаем АИ−95 в АИ−92

Чтобы объяснить процессы, происходящие в топливной системе и двигателе автомобиля, придется слегка вспомнить, так сказать, азы. Подавляющее большинство бензиновых машин, колесящих по дорогам России, потребляют топливо марок АИ−95 и/или АИ−92, где цифры означают показатель октанового числа конкретной марки горючего. Чем оно выше, тем меньше топливо склонно к детонации — взрыву при сгорании в цилиндрах мотора.
Большинство европейских и азиатских автопроизводителей на всякий случай рекомендовали отечественным водителям пользоваться исключительно АИ−95. В странной надежде на то, что он априори более качественный и меньше вредит двигателю, чем АИ−92.
Так ли это на самом деле — дело десятое в рассматриваемом сейчас случае. Нас интересует несколько иной аспект вопроса октанового числа. Сводится он к тому, что практически любое топливо этого типа получается путем добавления в полученную на НПЗ фракцию нефти специальных присадок, повышающих его октановое число до нужного уровня.
В России для этого повсеместно используется метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Чтобы помочь читателю «прочувствовать масштабы», скажем, что в АИ−95, который он заливает в горловину бензобака своей машины на АЗС, присадки МТБЭ содержится очень много — около 10%.
Этот факт внезапно становится важным после того, как выясняешь следующее: данный эфир кипит при температуре всего лишь 55ºС выше нуля. Достаточно интенсивное испарение идет уже при 30ºС. А теперь вспомните, как сильно порой раскаляется кузов машины под воздействием солнечных лучей летом. И задайтесь вопросом: где же окажется в таких условиях наш МТБЭ?
Правильный ответ — он чуть ли не весь уйдет из бензина в пары. А они улетучатся в атмосферу либо через вентиляцию бензобака, либо когда мы откроем его горловину при заправке на АЗС. Слышали характерное шипение в такие моменты? Это отправляется в свободный полет присадка, которая должна обеспечивать октановое число топлива на уровне 95. После — у нас в баке вместо него плещется в лучшем случае АИ−92. Или еще менее «октановое» горючее. И этой физике с химией абсолютно плевать на любые рекомендации автопроизводителя к качеству бензина, «попадающего» в вашу машину.
Выводы из вышесказанного можно сделать следующие. Первый: старайтесь не оставлять машину на солнцепеке, чтобы по возможности уменьшить испарение МТБЭ. Второй: держите бензобак максимально полным — чтобы присадке физически было некуда испаряться. И третий: спокойно лейте в свою машину хоть 95-й, хоть 92-й бензин. Все равно в жару его реальное октановое число быстро станет заметно ниже, чем на момент заправки. А на сколько именно, одному только Солнцу ведомо.