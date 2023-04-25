Почему, открывая бензобак в жару, мы превращаем АИ−95 в АИ−92

Чтобы объяснить процессы, происходящие в топливной системе и двигателе автомобиля, придется слегка вспомнить, так сказать, азы. Подавляющее большинство бензиновых машин, колесящих по дорогам России, потребляют топливо марок АИ−95 и/или АИ−92, где цифры означают показатель октанового числа конкретной марки горючего. Чем оно выше, тем меньше топливо склонно к детонации — взрыву при сгорании в цилиндрах мотора.

Большинство европейских и азиатских автопроизводителей на всякий случай рекомендовали отечественным водителям пользоваться исключительно АИ−95. В странной надежде на то, что он априори более качественный и меньше вредит двигателю, чем АИ−92.

Так ли это на самом деле — дело десятое в рассматриваемом сейчас случае. Нас интересует несколько иной аспект вопроса октанового числа. Сводится он к тому, что практически любое топливо этого типа получается путем добавления в полученную на НПЗ фракцию нефти специальных присадок, повышающих его октановое число до нужного уровня.

В России для этого повсеместно используется метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Чтобы помочь читателю «прочувствовать масштабы», скажем, что в АИ−95, который он заливает в горловину бензобака своей машины на АЗС, присадки МТБЭ содержится очень много — около 10%.