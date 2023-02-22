Не проМАХ: тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 7 Pro MAX

Длина названий моделей Chery увеличивается давно и неотвратимо. В добавок к уже знакомому нам Chery Tiggo 7 Pro китайцы привезли и продают теперь в России еще и Chery Tiggo 7 Pro MAX. Одно время была надежда на то, что новинка, помимо приставки «max», получит еще и полный привод. Пришлось «обломаться»: Tiggo 7 Pro MAX, как и его «исходник» Tiggo 7 Pro, имеет исключительно передний привод — строго в традициях большинства современных моделей Chery на российском рынке. А еще все тот же 1,5-литровый бензиновый турбомотор, предусмотрительно-бюджетно не дотягивающий до 150 л. с. и не менее привычный вариатор. Но тем не менее: еще одна модель на рынке — уже хорошо в наше бедное на новые машины время.

Хотя по-настоящему «новым» Tiggo 7 Pro MAX назвать, как мы видим, сложновато. По факту, это просто слегка «отредактированная и дополненная» версия Tiggo 7 Pro. Внешне не сразу и поймешь, что перед тобой — MAX. Только внимательно присмотревшись, замечаешь чуть иной рисунок радиаторной решетки и «вертикальные» противотуманные фары спереди. Сзади, помимо собственно шильдика Chery Tiggo 7 Pro MAX, «новичка от старичка» отличает растянувшийся во всю ширину пятой двери задний «габаритный» фонарь. Фактически приставку MAX в данном случае можно смело расшифровывать как «после легкого рестайлинга».

Зато в салоне кроссовера «максимизация» оставила более интересный след. Его «подогнали» под дизайн интерьера более старшей модели — как у Tiggo 8 Pro.