Не проМАХ: тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 7 Pro MAX

Длина названий моделей Chery увеличивается давно и неотвратимо. В добавок к уже знакомому нам Chery Tiggo 7 Pro китайцы привезли и продают теперь в России еще и Chery Tiggo 7 Pro MAX. Одно время была надежда на то, что новинка, помимо приставки «max», получит еще и полный привод. Пришлось «обломаться»: Tiggo 7 Pro MAX, как и его «исходник» Tiggo 7 Pro, имеет исключительно передний привод — строго в традициях большинства современных моделей Chery на российском рынке. А еще все тот же 1,5-литровый бензиновый турбомотор, предусмотрительно-бюджетно не дотягивающий до 150 л. с. и не менее привычный вариатор. Но тем не менее: еще одна модель на рынке — уже хорошо в наше бедное на новые машины время.
Хотя по-настоящему «новым» Tiggo 7 Pro MAX назвать, как мы видим, сложновато. По факту, это просто слегка «отредактированная и дополненная» версия Tiggo 7 Pro. Внешне не сразу и поймешь, что перед тобой — MAX. Только внимательно присмотревшись, замечаешь чуть иной рисунок радиаторной решетки и «вертикальные» противотуманные фары спереди. Сзади, помимо собственно шильдика Chery Tiggo 7 Pro MAX, «новичка от старичка» отличает растянувшийся во всю ширину пятой двери задний «габаритный» фонарь. Фактически приставку MAX в данном случае можно смело расшифровывать как «после легкого рестайлинга».
Зато в салоне кроссовера «максимизация» оставила более интересный след. Его «подогнали» под дизайн интерьера более старшей модели — как у Tiggo 8 Pro.
Так, вместо округлой «приборки» обычного 7 Pro, у 7 Pro MAX она выполнена в виде прямоугольного 12,3-дюймового цветного монитора. Своей правой стороной он «сросся» с экраном мультимедийной системы — точно такого же размера. Так что теперь и «семерка» от Chery не отстает от модного нынче тренда под условным названием «телевизор на полмашины». Из видимых новаций дизайна интерьера назовем еще «отзеркалившееся» взаимное расположение подстаканника и беспроводной зарядки для смартфона.
Зато мультимедийная система 7 Pro MAX нафаршировалась дополнительными опциями. Ассистент слежения за полосой, адаптивный «круиз» и прочие, ставшие уже стандартом для многих «китайцев» опции, тут никого не удивят. А вот набор новых для «семерки» электронных «фишек» непривычного человека может и напрячь. Например, Chery Tiggo 7 Pro MAX по умолчанию норовит заставить водителя отдыхать чуть ли не каждый час. А еще он зачем-то отчаянно моргает «аварийкой» каждый раз, когда в пробке к его корме слишком близко (по мнению его «мозгов») прижимается другая машина.
Поэтому, прежде чем вы двинетесь с места за рулем Chery Tiggo 7 Pro MAX, настоятельно рекомендую потратить некоторое время на путешествие по его электронному меню, отображаемому на дисплее «муьтимедийки». С тем, чтобы поотключать опции, которые сочтете лишними.
Что касается ходовых качеств Chery Tiggo 7 Pro MAX, то особых сюрпризов машина не преподнесла. Сумасшедшей динамики от 147-сильного движка с рабочим объемом как у пластиковой «пивной бомбы» ждать не стоит. Но для среднестатистического водителя такой производительности вполне хватит. «Паспортный» разгон до 100 км/ч за 9,8 секунд не особо напрягает. Средний расход топлива в городе колеблется в пределах 9—10 литров «на сотню».
Заметим, что «лошадки» тут под капотом турбированные. То есть движок выдает хороший крутящий момент уже с невысоких оборотов. Благодаря этому, характер ускорения машины со светофоров не разочаровывает.
Подвеска 7 Pro MAX неплохо переваривает всякую «мелочевку» под колесами, но на серьезных неровностях позволяет себе недовольно бубухать. Переборщишь со скоростью на «лежачем полицейском» и кроссовер отчетливо взбрыкивает кормой. В быстрых поворотах крены кузова прогнозируемы и не пугают. С ростом скорости «начинает тащить» в сторону внешнего радиуса переднюю ось — классически и вполне контролируемо. Руль, конечно, глуховат и не балует остротой обратной связи. Но что вы хотите от «азиата»? Примерно такие же повадки на ходу как у Chery Tiggo 7 Pro MAX присущи большинству современных кроссоверов родом из Японии или Кореи.
Не могу не отметить, что лично меня среди прочих «фенечек» кроссовера повеселила его манера при каждом повороте на светофоре автоматически выводить на центральный монитор совмещенное видео с камер кругового обзора. В него при этом встраивается рисованная картинка самого автомобиля: тебе как-бы показывают маневр со стороны. Ничего не могу сказать относительно смысла этих «мультиков», но точно знаю одно: тот, кто его рисовал явно переиграл в культовую компьютерную игрушку под названием GTA: San Andreas. Дико напоминает. В такие моменты, глядя краем глаза на монитор «мультимедийки», так ждешь, что вот-вот к твоему Chery Tiggo 7 Pro MAX подскочит наглый «Си-Джей» Карл Джонсон и выкинет тебя к чертовой матери из-за руля…
Ну и в заключение нельзя не коснуться денежного вопроса. В этом смысле Tiggo 7 Pro MAX слегка отличается от своего «брата-почти-близнеца» Tiggo 7 Pro. Цена новинки стартует почти с 2,4 млн. рублей. А у Tiggo 7 Pro — примерно с 2,1 млн. Любите практически незаметный фейслифт и здоровенные мониторы в салоне? Готовьтесь доплатить примерно 300 000 рублей.