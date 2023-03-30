«Скоропортящийся бензин»: автосервисы «разводят» водителей байками о сроках годности топлива

История эта произошла в одном из достаточно респектабельных сервисцентров, специализирующемся на ремонте и обслуживании автомобилей японских марок. Наш читатель приехал туда ради проведения регулярного ТО. Помимо прочего требовалось заменить и бензиновый фильтр. Мастер, занимавшийся автомобилем нашего героя, демонтировав старый фильтрующий элемент, сообщил находившемуся в ремзоне клиенту странную вещь. Мол, бензин в топливном баке «живет» максимум 12 дней. После этого он начинает разлагаться: в нем образуется осадок, засоряющий топливную систему.
В качестве доказательства ремонтник продемонстрировал емкость с якобы только что слитым из старого фильтра топливом, в котором действительно присутствовала какая-то муть. Особенно поразила автовладельца точная цифра в сообщении профи авторемонта: 12 дней в баке — и бензину конец. Далее мастер стал предлагать на всякий случай промыть бензобак машины, а также топливную магистраль вместе с насосом и форсунками. Суммарные затраты на эти процедуры оказались для хозяина машины не по карману в данный момент. Он отказался от них и покинул сервис после того, как изначально запланированное техобслуживание было выполнено.
Но беспокойство по поводу возможных проблем с личным авто из-за стареющего за 12 дней бензина его не покидало и он обратился к нам. Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились за разъяснениями к профессионалам — в «Испытательную лабораторию моторных топлив ОНКО-ВНИИ НП».
Там нам сообщили, что ГОСТ 32513−2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» требует, чтобы бензин сохранял свои основные свойства на протяжении года с момента производства. Причем в любых условиях — хоть в цистерне хранилища нефтепродуктов, хоть в баке автомобиля. Известно, что со временем бензин меняет свои свойства. Он частично испаряется, в нем идет процесс осмоления, вызванный взаимодействием углеводородов с кислородом воздуха. Однако через год сделанный по ГОСТ бензин, например марки АИ−95, останется «95-ым».
Поскольку он изначально выпускается с запасом по всем своим свойствам — как раз на случай длительного хранения. Кроме того, типичный жизненный цикл бензина — от момента его производства до реализации конечному потребителю-автовладельцу — занимает в среднем 14—90 дней. Поэтому говорить о каких-то 12 сутках в баке, после которых моторное топливо якобы портится и теряет свои свойства, просто бессмысленно. Подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью, считают эксперты ОНКО-ВНИИ НП.
Таким образом портал «АвтоВзгляд» официально заявляет: «страшилки» сервисменов об ужасах якобы стареющего и стремительно разлагающегося в бензобаке топлива не стоят даже минуты времени, затраченной на их выслушивание. Соответственно, не стоит поддаваться на «развод» с навязыванием промывки-прочистки элементов топливной системы авто.