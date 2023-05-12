Китайцы удивят российских водителей новыми «бюджетниками», власти — налогами, а дорожники — ценами: итоги недели

Chery открыла российские продажи бюджетной версии кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Хотя назвать ее бюджетной сложно: за новую комплектацию Elite дилеры просят почти 2,4 млн. рублей. Livan X3 Pro, который готовит к запуску компания Geely, в этом смысле куда интереснее — его стартовый прайс составит 1,3 млн. целковых. Правда, пока автосалоны эту модель не предлагают — ее продажи должны начаться до конца мая.
Помимо «Ливана», нас ждет еще несколько дешевых машин. В частности, седан U5 Plus от новой для нашей страны марки BAIC — они уже начали поступать в шоу-румы. Похоже, что первое время автомобиль будет доступен лишь в топовой версии (1 830 000 рублей), базовая же (от 1,7 млн.) выйдет позже. Кроме того, две четырехдверки — скорее всего, Alsvin и Eado Plus — вот-вот выкатит Changan.
А пока китайцы захватывают российский рынок новых машин, власти думают о том, как бы прибрать к рукам сегмент подержанных запчастей. Директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов предложил ужесточить контроль не только над качеством, но и над оборотом «бэушных» деталей. Проще говоря, над авторазборками. По его словам, это необходимо для повышения дорожной безопасности и снижения числа угонов.
Другая важная новость — «Автодор» откроет 10 июня еще один участок платной трассы М4 «Дон». Речь идет об обходах Аксая и Краснодара. Об этом глава госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Протяженность нового отрезка составит почти 90 километров. Но вот сколько будет стоить проезд, пока неизвестно.
А напоследок — об апрельских рекордах. Первый связан с автокредитами. Аналитики подсчитали, что в прошлом месяце нашим согражданам одобрили 77 000 займов на общую сумму в 109,5 млрд. рублей. Что же касается среднего размера автокредита, то этот показатель достиг 1 420 000 «деревянных».
Своеобразным рекордом похвасталась и компания Evolute, которая в апреле продала аж 187 электромобилей. Да, немного. Но важно, мол, не это, а то, что на машины с «Моторинвеста» пришлось целых 25% объема «зеленого» рынка новых авто. Всего же с начала года дилеры российско-китайского бренда передали покупателям 552 «электрички». Вопрос только — кому.
А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.