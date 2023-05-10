Прошлись по дилерам: ищем и находим дешевые новые автомобили

Корейцы вообще расстроили: популярных Kia Rio — причем как в четырех-, так и в пятидверном исполнении Rio X — у дилеров не осталось совсем. Нет и субкомпактных недорогих Picanto. Минимум, на который можно рассчитывать в салоне Kia — седан Cerato с механической коробкой передач по цене от 2,4 млн. А если добавить 100—200 тысяч, то по карману станет и хетчбэк Ceed.

У родственной Hyundai ситуация пока чуть лучше: приобрести Solaris еще можно. И это — единственная доступная модель из тех, что прежде гордо представляли востребованный класс доступных иномарок. Новость о том, что дилеры распродали все Volkswagen Polo и Skoda Rapid, оказалась, увы, правдивой. По крайней мере, у того немаленького столичного дилера, что мы посетили, их нет.

А подробнее о результатах нашей прогулки по автосалонам — с конкретными моделями, комплектациями, скидками, расчетами и прочими нюансами — рассказываем в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.