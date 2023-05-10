Прошлись по дилерам: ищем и находим дешевые новые автомобили

Фото: АвтоВзгляд
Россияне уже привыкли и к космическим ценам на новенькие авто в шоу-румах официальных дилеров, и к тому, что бюджетными отныне считаются машины стоимостью до двух миллионов рублей. Когда-то за эту немаленькую сумму можно было взять вполне приличный седан D-класса или даже среднеразмерный кроссовер, а теперь… А что, имея «на кармане два мульта», можно купить теперь? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» нашел, прогулявшись по столичным автосалонам.
Портал «АвтоВзгляд»

Китайцы активно захватывают не только наш рынок, но и дилерские центры. Так, в автосалоне Volkswagen мы обнаружили седаны нового «поднебесного» бренда Kaiyi, в шоу-руме Skoda — премиальные Exeed, а там, где раньше «проживали» кроссоверы Nissan — паркетники Chery. Жаль только, что бюджетных моделей у «спасителей» из КНР в линейках — раз-два и обчелся.

Причем буквально. Мы побывали в центрах четырех китайских марок, но нашли всего два автомобиля, которые отвечают нашему главному требованию — стоят до 2 млн. рублей с учетом всех наценок. Впрочем, подходящие варианты удалось отыскать и в других шоу-румах — корейских и, разумеется, отечественных брендов.

Корейцы вообще расстроили: популярных Kia Rio — причем как в четырех-, так и в пятидверном исполнении Rio X — у дилеров не осталось совсем. Нет и субкомпактных недорогих Picanto. Минимум, на который можно рассчитывать в салоне Kia — седан Cerato с механической коробкой передач по цене от 2,4 млн. А если добавить 100—200 тысяч, то по карману станет и хетчбэк Ceed.

У родственной Hyundai ситуация пока чуть лучше: приобрести Solaris еще можно. И это — единственная доступная модель из тех, что прежде гордо представляли востребованный класс доступных иномарок. Новость о том, что дилеры распродали все Volkswagen Polo и Skoda Rapid, оказалась, увы, правдивой. По крайней мере, у того немаленького столичного дилера, что мы посетили, их нет.

А подробнее о результатах нашей прогулки по автосалонам — с конкретными моделями, комплектациями, скидками, расчетами и прочими нюансами — рассказываем в свежем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.

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10 мая 2023
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