Автокредит в 2023 — полное обдиралово: как банки обманывают водителей

Российские банкиры и финансовые аналитики вроде бы люди прожженные, но порой поражают до такой степени, что впору остолбенеть в удивлении, выражаясь словами неизвестного автора, да так до смерти столбом и простоять. Только представьте себе, какая неожиданность образовалась у нас в России! Так, по данным Национального бюро кредитных историй, видите ли, банки выдали народонаселению за 10 месяцев минувшего года автокредитов на 546,2 млрд. рублей, и это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период года прошлого.
Оказалось, что люди влезали в финансовую кабалу даже менее охотно, чем в разгар пандемии, когда ретивый Роспортебнадзор позакрывал все, до чего дотянулись его длинные, но отнюдь не чистые, ручонки, и поразгонял всех по домам под страхом наложения драконовских штрафов! Ну это ж надо, а? Интересно, чего ожидали наши мудрые «ротенберги»? Небывалого взлета потребительской активности в условиях, когда почти полностью исчезли из автосалонов технически приличные автомобили по вменяемым ценам?
Неужели они действительно надеялись, что толпы жаждущих потратить свои кровные на новые машины сметут охрану, продавцов и штурмом возьмут автосалоны, где на за уютными столиками их будут поджидать кредитные агенты? Вероятно, им невдомек, что состояние повышенной тревожности, в котором пребывает значительная часть наших соотечественников, не способствует тяге к покупкам дорогостоящих предметов. Да и покупать-то особо нечего, честно говоря.
Предложение сузилось до крайности. Дилеры торгуют либо складскими остатками «европейцев», «японцев» и «корейцев» по сумасшедшим ценам, либо «китайцами» с поднебесными ценниками, либо отечественными изделиями, также отнюдь не дешевыми, но еще и лишенными основных систем безопасности. И завлечь обеспокоенных своим будущим людей в сети автоторговцев могут даже госпрограммы по стимулированию спроса. И, кстати, о программах.
Государство субсидирует 20% стоимости автомобиля, но далеко не всем. Во-первых, нужно купить что-то из одобренного списка машин, имеющих определенный уровень локализации. Это «Гранта», «Веста», XRAY и «Нива 4×4», а также «Газели» и все поделки УАЗ. А во-вторых, машина должна быть непременно куплена в кредит.
То есть, забота о банкирах прежде всего. Кого бросается спасать государство при малейших признаках надвигающегося катаклизма? Правильно — их, родимых. Они же без пропитания оставаться не могут, где же они будут харчеваться, если что? И совершенно не важно, что заняты финансисты исключительно зарабатыванием денег для себя самих, принося весьма мало пользы национальной экономике. Когда-то их существование оправдывали кредиты реальному сектору под разумный процент, но это дела давно минувших дней, преданья старины глубокой.
Вроде бы всем понятно, что деньги надо направлять не на поддержание штанов без того не бедствующих финансистов, и даже не на примитивное стимулирование спроса. Однако это же куда проще, чем налаживать с нуля производства, заниматься разработкой (или, на худой конец, добычей по китайскому методу) передовых технологий. Да и ради чего затевать такие сложные проекты?
Рыночек-то у нас неказистый, никудышный. Вон как поспешно с него ретировались мировые автопроизводители — только пятки засверкали. Именно так считают эксперты отечественного разлива. К примеру, генеральный директор консалтингового агентства «АвтоБосс» Татьяна Григорьева охотно разъяснила «Российской газете», что не надо обольщаться. Наш рынок, по мнению аналитика, международным автоконцернам не очень интересен. Не по политическим, а по экономическим мотивам (понятно, да?). Продажи машин в России смешные, если сравнивать с другими странами. Припечатала — так припечатала.
А ничего, что в 2012 году, до всех этих кризисов, по продажам автомобилей мы наступали на пятки Германии и уверенно держались на втором месте в Европе? Даже в депрессивном 2021-м российский автопром смог отстоять вторую строку в рейтинге, хотя Германии он проигрывал уже сильно и лишь немного опережал Францию и Великобританию. Но тем не менее.
Вот такой бросовый рынок, развивать который не стоит. Проще заваливать бюджетными деньгами неумех-дилеров, помогать наживаться нищебродам-банкирам и удивляться, почему в результате падают объемы выдаваемых автокредитов.