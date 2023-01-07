Автокредит в 2023 — полное обдиралово: как банки обманывают водителей

Российские банкиры и финансовые аналитики вроде бы люди прожженные, но порой поражают до такой степени, что впору остолбенеть в удивлении, выражаясь словами неизвестного автора, да так до смерти столбом и простоять. Только представьте себе, какая неожиданность образовалась у нас в России! Так, по данным Национального бюро кредитных историй, видите ли, банки выдали народонаселению за 10 месяцев минувшего года автокредитов на 546,2 млрд. рублей, и это на 41,3% меньше, чем за аналогичный период года прошлого.

Оказалось, что люди влезали в финансовую кабалу даже менее охотно, чем в разгар пандемии, когда ретивый Роспортебнадзор позакрывал все, до чего дотянулись его длинные, но отнюдь не чистые, ручонки, и поразгонял всех по домам под страхом наложения драконовских штрафов! Ну это ж надо, а? Интересно, чего ожидали наши мудрые «ротенберги»? Небывалого взлета потребительской активности в условиях, когда почти полностью исчезли из автосалонов технически приличные автомобили по вменяемым ценам?

Неужели они действительно надеялись, что толпы жаждущих потратить свои кровные на новые машины сметут охрану, продавцов и штурмом возьмут автосалоны, где на за уютными столиками их будут поджидать кредитные агенты? Вероятно, им невдомек, что состояние повышенной тревожности, в котором пребывает значительная часть наших соотечественников, не способствует тяге к покупкам дорогостоящих предметов. Да и покупать-то особо нечего, честно говоря.