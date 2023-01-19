Как дилеры Haval подводят своих клиентов под статью о мошенничестве

Беда бренда в том, что россияне стали не очень охотно брать такие его ходовые некогда модели как F7 и F7x. Виной тому не только история с их самовозгораниями, но и просто слишком уже долгое присутствие на рынке с минимальными обновлениями. Да и опыт эксплуатации кроссоверов совсем не говорит в их пользу. Что касается свежего Dargo, приехавшего к нам в прошлом году, то он при своих прайсах явно уступает аналогам, даже китайским, да и дилеры бренда торгуют им откровенно спустя рукава.

Про H9, стоящий как чугунный мост, и говорить не приходится — большим спросом он никогда и не пользовался. И получается, что обязанность вывести Haval из пике лежала и вчера, и особенно сегодня, на относительно бюджетном Jolion. Автомобиль амбициозный, имеющий варианты с полным приводом, играющий на одном поле с популярнейшей Hyundai Creta, которую сегодня пойди найди, и дешевый.

Хотя — стоп! Дешевым он был на старте продаж в уже далеком 2021-ом, чем и переманивал к себе поклонников той же корейской марки, довольно уверенно пойдя в рост. Но потом Haval, как и все китайские автостроители, «поймал звезду», «надел корону» и «потерял берега», взвинтив цены на всю свою линейку. В итоге и Jolion отечественный потребитель списал со счетов: в декабре 2022-го продано почти на 50% машин меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Тупик? Прощай, неблагодарная Россия?