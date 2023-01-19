Как дилеры Haval подводят своих клиентов под статью о мошенничестве

Беда бренда в том, что россияне стали не очень охотно брать такие его ходовые некогда модели как F7 и F7x. Виной тому не только история с их самовозгораниями, но и просто слишком уже долгое присутствие на рынке с минимальными обновлениями. Да и опыт эксплуатации кроссоверов совсем не говорит в их пользу. Что касается свежего Dargo, приехавшего к нам в прошлом году, то он при своих прайсах явно уступает аналогам, даже китайским, да и дилеры бренда торгуют им откровенно спустя рукава.
Про H9, стоящий как чугунный мост, и говорить не приходится — большим спросом он никогда и не пользовался. И получается, что обязанность вывести Haval из пике лежала и вчера, и особенно сегодня, на относительно бюджетном Jolion. Автомобиль амбициозный, имеющий варианты с полным приводом, играющий на одном поле с популярнейшей Hyundai Creta, которую сегодня пойди найди, и дешевый.
Хотя — стоп! Дешевым он был на старте продаж в уже далеком 2021-ом, чем и переманивал к себе поклонников той же корейской марки, довольно уверенно пойдя в рост. Но потом Haval, как и все китайские автостроители, «поймал звезду», «надел корону» и «потерял берега», взвинтив цены на всю свою линейку. В итоге и Jolion отечественный потребитель списал со счетов: в декабре 2022-го продано почти на 50% машин меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Тупик? Прощай, неблагодарная Россия?
Конечно же нет! Русские люди добро всегда помнят, поэтому за возведенный маркой завод под Тулой включили ее в реанимированную правительством программу льготного автокредитования. Но по одному из ее условий, цена собранной в РФ машины не должна превышать 2 млн. рублей. И именно Haval Jolion этому требованию — единственный из всего модельного ряда — ему отвечает. Но только в комплектациях Сomfort: (1 899 000 ₽ за вариант «на ручке» и 1 999 000 — c 7-ступенчатым роботом) и начальной Elite (1 999 000 с МКП). Все остальные версии переваливают далеко за два «ляма».
И беда в том, что тот самый тульский завод марки дешевых комплектаций практически не делает! Так, портал «АвтоВзгляд», обзвонив с пяток дилеров бренда, ни у одного не нашел искомый для льготного автокредитования экземпляр в наличии. Везде предложили оформить заказ и ждать его исполнения минимум пару месяцев. Что и понятно — базовые «комплектухи» редко когда предлагали даже автостроители — выгода минимальна. Однако в двух автосалонах мы получили невероятно интересное предложение, позволяющее пролезть в узкие ворота льготного автокредитования, выгадав на покупке авто более 500 000 «деревянных».
Схема офигительно простая, а в том, что в итоге проигрывает государство — кому какое дело. Итак, клиент выбирает, скажем, интересную комплектацию Elite (турбированный 1,5-литровый мотор, полный привод, «робот», куча «плюшек») за 2 349 000 рубликов. Автосалон тут же дает ему свой дилерский бонус в 100 000 рублей, а за 250 000 будущий владелец заказывает и оплачивает или премиальное предпродажное обслуживание выбранного «Джолиона», или страховой полис с опцией GAP. Таким образом стоимость самого автомобиля, вписанная в договор купли-продажи, составляет искомые 2 млн. руб. И довольный клиент оформляет льготный автокредит (например, по программе «Первый автомобиль»), получив от государства 400 000 ₽ скидки. То есть новые «китайские колеса» обходятся ему в 1 849 000 «целковых». Радуются все (а дилер помимо прочего еще и поимеет процент и от оформленного кредита, и от страховки), кроме облапошенного государства.
А как же не облапошенного, если подобный трюк на первый взгляд кажется абсолютно невинным? Ведь, если по гамбургскому счету, гражданин получает из бюджета субсидию, на которую не имеет права. И, как нам кажется, любой следователь легко может усмотреть в таких коммерческих «игрищах» автоторговца и его клиента признаки деяния, подпадающего под ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», преамбула которой прямо говорит, что перед нами чистейшее «хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений». Ну аккурат наш случай!
Наказание тут вроде небольшое, если брать ч.1 статьи: от 120 000 рублей штрафа до ареста сроком до четырех месяцев. Теоретически, можно и потерпеть — все равно в выгоде останешься. Но коли покупателя и его сообщника из ДЦ пустят по ч.2 (то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору), то тут светит штраф до 300 000 и лишение свободы на срок до 4-х лет.
Возможно, конечно, что мы сгущаем краски и ничего противозаконного в описанной процедуре приобретения машины в рамках программы льготного автокредитования и нет. И дорогое авто путем абсолютно приемлемых коммерческих манипуляций легко превратить в дешевое, «нахлобучив» госказну на сотни тысяч рублей. Но какой-то нехороший осадочек все же остается. И стоит ли он нового китайского кроссовера, если однажды в дверь его владельца могут постучать…