Откровения профессионалов: что о китайских автомобилях думают водители такси

Несмотря на фактическую безальтернативность, вокруг китайских машин ходит огромное количество слухов, многие из которых связывают с таксистами. Мол, тех в приказном порядке пересадили на «китай», заставили покинуть салон богом мазанной Camry ради какой-то погремушки, возмущающей еще и пассажиров — ждали уважаемый седан, а приехало это. Теоретически понять и принять можно, где-то даже поверить. Однако лучше все же уточнить у «первоисточника». Благо сейчас это проблемой не является: достаточно просто вызвать «пролетку».
Пообщаться с таксистом — всегда удовольствие. В силу профессии они много времени проводят за рулем и знают все и о машине, и о дорогах, и о многих других событиях, которые зачастую проходят стороной. Да и поговорить любят, чего уж там. Стартовую часть речи — ту, где про бизнес, личный «мерседес» и любовь к людям — опустим, перейдем сразу к авто.
Итак, китайский кроссовер: взят новым, время эксплуатации — от нескольких недель до полугода. Пробег — от 3500 до 40 000 км. Собирательный образ, но все — в категории «Комфорт+». То есть без бренда Haval.
Итак, первый аргумент в пользу Поднебесной — деньги. Машины были приобретены в диапазоне от 2 500 000 до 2 900 000, тогда как божественная «Камри» сейчас обойдется в 5 500 000, а чуть менее, но все же тоже божественная Sonata — 5 300 000 рублей. Kia K5 на несколько сот тысяч дешевле, однако сути дела это не меняет: привычные седаны слишком дорогие — их невыгодно брать в лизинг, они просто не отбиваются. Более того, КАСКО на ту же Camry обойдется в 150 000+ целковых, тогда как на «китайца» — 60 000 рублей.
Второй важный аспект — одобрение клиента. Считается, что россияне, вызывающие «Комфорт+» хотят седан и не хотят «китай». Это, как оказалось, неправда: машины из Поднебесной благодаря богатейшей и красивой отделке всем нравится, форм-фактор вообще особой роли не играет. А зимой — так кроссовер даже удобнее. Ни один из опрошенных таксистов ни разу не встречался с отказом или негативом от пассажира из-за отношения к классу автомобиля.
Напоследок стоит сказать о личном мнении: трое из трех водителей своими машинами довольны, а по цене аренды они вполне соизмеримы с пока еще доступными в парках Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata. Разница — от 300 до 500 рублей в сутки. Один заказ, короче говоря. Но выбирают все чаще «китайцев»: они новые, привлекательны, богаты на опции. А вердикт по качеству мы узнаем чуточку позже, когда пробеги в условиях суровой московской эксплуатации уйдут за отметку 100 000 км. Если, конечно, уйдут.
А пока — только масло/свечи/фильтры и довольные клиенты (читай — щедрые чаевые).