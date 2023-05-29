Откровения профессионалов: что о китайских автомобилях думают водители такси

Несмотря на фактическую безальтернативность, вокруг китайских машин ходит огромное количество слухов, многие из которых связывают с таксистами. Мол, тех в приказном порядке пересадили на «китай», заставили покинуть салон богом мазанной Camry ради какой-то погремушки, возмущающей еще и пассажиров — ждали уважаемый седан, а приехало это. Теоретически понять и принять можно, где-то даже поверить. Однако лучше все же уточнить у «первоисточника». Благо сейчас это проблемой не является: достаточно просто вызвать «пролетку».

Пообщаться с таксистом — всегда удовольствие. В силу профессии они много времени проводят за рулем и знают все и о машине, и о дорогах, и о многих других событиях, которые зачастую проходят стороной. Да и поговорить любят, чего уж там. Стартовую часть речи — ту, где про бизнес, личный «мерседес» и любовь к людям — опустим, перейдем сразу к авто.

Итак, китайский кроссовер: взят новым, время эксплуатации — от нескольких недель до полугода. Пробег — от 3500 до 40 000 км. Собирательный образ, но все — в категории «Комфорт+». То есть без бренда Haval.