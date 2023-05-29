Почему из-за массового выпуска «электричек» резко дорожают авто с ДВС

Вряд ли можно объяснить неукротимое желание причинить максимальный вред самому себе только лишь всеобщим помешательством. Вероятно, порой действуют какие-то скрытые от постороннего глаза резоны. Однако к автомобилестроению как отрасли они вряд ли относятся — скорее, следование «зеленой» программе приносит конкретную выгоду конкретным функционерам.

Аналитик одного из крупнейших автоконцернов попытался беспристрастно взглянуть на проблему, поставив в фокус своего внимания Европу. Он собрал аргументы как за, так и против электрокаров, а портал «АвтоВзгляд» попытался разобраться в мотивах, которые побуждают потребителей приобретать «экологически чистый» транспорт вместо «грязного» традиционного. Кавычки тут не случайны, поскольку приведенные эпитеты нимало не соответствуют действительности, но представляют составляющую кампании по промыванию мозгов.

Странная статистика

В общем, так. По данным Ernst&Youngболее половины опрошенных покупателей автомобилей по всему миру хотят, чтобы их следующей покупкой была электрическая или гибридная модель. Тут стоит напомнить, что E&Y, в общем-то, контора аудиторская и консалтинговая, социологические исследования — не ее конек. Сомнительность приведенного заключения подчеркивает хотя бы тот факт, что рынок электромобилей в Европе — цитадели «зеленой» идеологии — вырос за два последних года всего на два процентных пункта — с 10% до 12%. И это при тех колоссальных средствах, которые вваливаются тамошними правительствами в стимуляцию спроса.