Почему из-за массового выпуска «электричек» резко дорожают авто с ДВС

Вряд ли можно объяснить неукротимое желание причинить максимальный вред самому себе только лишь всеобщим помешательством. Вероятно, порой действуют какие-то скрытые от постороннего глаза резоны. Однако к автомобилестроению как отрасли они вряд ли относятся — скорее, следование «зеленой» программе приносит конкретную выгоду конкретным функционерам.
Аналитик одного из крупнейших автоконцернов попытался беспристрастно взглянуть на проблему, поставив в фокус своего внимания Европу. Он собрал аргументы как за, так и против электрокаров, а портал «АвтоВзгляд» попытался разобраться в мотивах, которые побуждают потребителей приобретать «экологически чистый» транспорт вместо «грязного» традиционного. Кавычки тут не случайны, поскольку приведенные эпитеты нимало не соответствуют действительности, но представляют составляющую кампании по промыванию мозгов.
Странная статистика
В общем, так. По данным Ernst&Youngболее половины опрошенных покупателей автомобилей по всему миру хотят, чтобы их следующей покупкой была электрическая или гибридная модель. Тут стоит напомнить, что E&Y, в общем-то, контора аудиторская и консалтинговая, социологические исследования — не ее конек. Сомнительность приведенного заключения подчеркивает хотя бы тот факт, что рынок электромобилей в Европе — цитадели «зеленой» идеологии — вырос за два последних года всего на два процентных пункта — с 10% до 12%. И это при тех колоссальных средствах, которые вваливаются тамошними правительствами в стимуляцию спроса.
Кого надо благодарить за эти два процентных пункта? Во-первых, ревнителей охраны природы, плохо разбирающихся в физике и химии процесса производства и эксплуатации машины. Во-вторых, напуганных маркетологами бедолаг, не шутя опасающихся, что вскоре плата за загрязнение окружающей среды ударит их по кошельку сильнее, чем покупка дорогущего электрокара. В-третьих, людей, которым просто нравится тот или иной нетрадиционный бренд. Ну и в-четвертых, мажоров, ищущих повод выставить напоказ свое богатство.
И покупатели страдают, и производители
Все эти побудительные мотивы либо очевидно несерьезны и внедрены в мозг усиленной экопропагандой, либо слишком личные, ограниченные рамками узких социальных групп. Получается, что реальных соображений, толкающих человека сменить автомобиль с ДВС на EV, пока не просматривается. Напротив, вся экономика восстает против такого выбора.
По данным JATO, средняя розничная цена электрокаров в Европе с 2015 по 2022 год вопреки стараниям ученых, инженеров и политиков не упала, а выросла с 48 942 до 55 821 евро. Предоставляемые государствами льготы компенсируют меньше трети разницы в цене с бензиновыми машинами. Даже более низкая стоимость владения «электричками» не компенсирует фактической переплаты: чтобы ее полностью покрыть и попытаться выйти в плюс, потребуется не менее 10 лет.
Это что касается покупателей. Но ведь и производителям тоже несладко. Условия работы на европейском автомобильном рынке определяются не экономической целесообразностью, не «невидимой рукой рынка», а исключительно волюнтаристскими политическими установками Еврокомиссии. С 2025 года все серийные автомобили должны будут соответствовать стандартам «Евро−7» — и точка. Машины с ДВС — на свалку истории.
Впереди одни убытки
Такой подход потребует от автоконцернов значительных инвестиций, возмещать которые им никто не будет. Многие аналитики ведущих компаний просто уверены, что при продолжении нынешней политической линии они не смогут вернуть вложенные в якобы перспективное направление деньги.
Стоимость электромобильных технологий по-прежнему столь высока, что производство электрокаров убыточно даже при наличии государственных стимулов, поддерживающих продажи. Что остается делать компаниям? Только аккуратно перекладывать свои проблемы на плечи покупателей обычных бензиновых машин. Поэтому упертое принуждение автопроизводителей к увеличению выпуска «электричек» прямым образом повышает цены на все модели, безотносительно того, какой мотор стоит у них под капотом.