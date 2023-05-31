Новая LADA Vesta NG и семь ее китайских конкурентов

При этом справедливости ради стоит отметить, что автостроители из КНР прибавили не только в качестве своих изделий, но и в их цене. АВТОВАЗ же, улучшив модель по ряду показателей, еще и сумел удержать весьма бюджетный ценник. Хотя за ту прибавку, что просят азиаты, им есть, что противопоставить вазовскому флагману.

Кому же станут массово отдавать свои предпочтения покупатели, а главное — почему, эксперты портала «АвтоВзгляд» расскажут в специальном выпуске нашего подкаста, который можно послушать здесь.