Новая LADA Vesta NG и семь ее китайских конкурентов

Фото: Вячеслав Василенко
Китайские товарищи продолжают атаку на российский рынок, в том числе и в сегменте недорогих седанов, куда с опозданием на год возвратилась флагманская модель Волжского автозавода. Сможет ли новая LADA Vesta NG помочь отечественному гиганту отстоять свои позиции, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Волжане перезапустили производство LADA Vesta NG, лишившейся санкционных комплектующих, а заодно и получившей целую россыпь приятных доработок. Впрочем, не обошлось у тольяттинцев и без потерь — автомобиль выходит на рынок в усеченном варианте исполнения, хотя и имеет в рукаве пару козырей для острой борьбы за покупателя с вездесущими китайцами.

При этом справедливости ради стоит отметить, что автостроители из КНР прибавили не только в качестве своих изделий, но и в их цене. АВТОВАЗ же, улучшив модель по ряду показателей, еще и сумел удержать весьма бюджетный ценник. Хотя за ту прибавку, что просят азиаты, им есть, что противопоставить вазовскому флагману.

Кому же станут массово отдавать свои предпочтения покупатели, а главное — почему, эксперты портала «АвтоВзгляд» расскажут в специальном выпуске нашего подкаста, который можно послушать здесь.

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31 мая 2023
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