Почему эксперты не рекомендуют покупать авто с мощными двигателями

Эти «зажигалки» обладают неприличным аппетитом, поглощая топливо быстрее, чем зарабатывает водитель. А в условиях затянувшегося до бесконечности кризиса сей фактор не располагает к покупке столь горячего «снаряда». Добавьте сюда повышенный транспортный налог и невероятные расходы, связанные с обслуживанием машины. Дешевле будет купить два автомобиля, но с амбициями попроще.

К тому же из-за возникшего на рынке дефицита запчастей есть риск, что вы попросту не найдете в стоке необходимую деталь. А комплектующие у подобных болидов зачастую отличаются от аналогов, представленных в массовом сегменте. Да и опять же, о сумме переплаты можно только догадываться. Ясно одно: обморочное состояние обеспечено.

Кроме того, мощные движки имеют обычно крайне ограниченный ресурс. А все потому, что их форсируют всеми возможными методами — от турбонагнетателей до изменения фаз газораспределения. Вот только объем силового агрегата остается прежним, а значит даже при флегматичной, как Джо Байден, езде по городу он призван трудиться в условиях повышенных нагрузок. Иными словами, умирают такие моторы гораздо раньше, чем более «приземленные». Нет, конечно, можно заменить нутро моторного отсека, да только денег вам столько не дадут даже в кредитных организациях. Так что подумайте: стоит ли игра свеч?