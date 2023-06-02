Как ГИБДД наказывает водителей за испачканное лобовое стекло

Безусловно, за сам факт загрязненного лобового стекла законодательство автомобилиста не наказывает, но это дает служивым повод «докопаться». К примеру, проверить, работают ли стеклоочистители в автомобиле, да подается ли на «ветровик» омывающая жидкость. Ведь согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», неработающие «дворники» аукнутся водителю штрафом в размере 500 рублей. О чем русским по белому написано в ч.1 ст. 12.5 Административного кодекса.
Скажем больше: шофер понесет ответственность даже в случае, когда замерзнет «омывайка». Нет подачи жижи на стекло — получи взыскание. Впрочем, летом сей факт не является актуальным. Но вот за поломанный «дворник», причем даже со стороны пассажира, придется заплатить.
Куда хуже, что стражи порядка могут запретить дальнейшее движение на автомобиле «до устранения неисправности». А за невыполнение законного требования инспектора ДПС можно угодить и в изолятор временного содержания сроком до 15 суток, о чем гласит ст. 19.3 КоАП РФ.
Кстати сказать, поломка стеклоочистителей — явление не такое уж и редкое. А причиной их выхода из строя зачастую является почившая поворотная гайка. Кроме того, немало зафиксировано случаев сбоя в реле, отвечающем за работу «дворников». Как бы то ни было, лучше с подобной поломкой на дорогу не выезжать. Во-первых, это крайне опасно, особенно в условиях осадков, а во-вторых, как уже было сказано, при встрече с сотрудниками ГИБДД есть риск попасть на штраф, пусть и незначительный, а также попросту лишиться возможности продолжить свой путь.