Как ГИБДД наказывает водителей за испачканное лобовое стекло

Безусловно, за сам факт загрязненного лобового стекла законодательство автомобилиста не наказывает, но это дает служивым повод «докопаться». К примеру, проверить, работают ли стеклоочистители в автомобиле, да подается ли на «ветровик» омывающая жидкость. Ведь согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», неработающие «дворники» аукнутся водителю штрафом в размере 500 рублей. О чем русским по белому написано в ч.1 ст. 12.5 Административного кодекса.

Скажем больше: шофер понесет ответственность даже в случае, когда замерзнет «омывайка». Нет подачи жижи на стекло — получи взыскание. Впрочем, летом сей факт не является актуальным. Но вот за поломанный «дворник», причем даже со стороны пассажира, придется заплатить.