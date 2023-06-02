Верховный Суд разрешил сажать водителей только за испуг сотрудника ГИБДД

В первый день лета 2023 года состоялся очередной Пленум ВС РФ. Подавляющее большинство жителей России будучи людьми, далекими от юриспруденции, подобные события игнорируют. Но материалы июньского пленума отечественной Фемиды имеют все шансы стать одними из самых широко известных в истории документов подобного рода. Дело в том, что ведущие юристы страны в ходе этого заседания крайне плодотворно для всех россиян поработали над толкованием ст. 318 УК РФ.

Ее ч. 2 говорит о наказании за насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти — то есть того же офицера ГИБДД или, например, работника «Московского паркинга», фотографирующего номера неправильно припаркованных авто для дальнейшей рассылки «писем счастья». Так вот, эта статья предусматривает наказание для «насильника над полицейским» вплоть до 10 лет лишения свободы. ВС решил, что по этой статье «пойдут» люди, причинившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью служивого.

Но кроме того, по мнению верховных судей, на 10 лет по 318-й УК можно «оформлять» граждан и за действия, от которых здоровье потерпевшего не получило никакого урона(!), однако в момент их осуществления они представляли «опасность для жизни или здоровья» полицейского.