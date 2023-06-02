Верховный Суд разрешил сажать водителей только за испуг сотрудника ГИБДД

В первый день лета 2023 года состоялся очередной Пленум ВС РФ. Подавляющее большинство жителей России будучи людьми, далекими от юриспруденции, подобные события игнорируют. Но материалы июньского пленума отечественной Фемиды имеют все шансы стать одними из самых широко известных в истории документов подобного рода. Дело в том, что ведущие юристы страны в ходе этого заседания крайне плодотворно для всех россиян поработали над толкованием ст. 318 УК РФ.
Ее ч. 2 говорит о наказании за насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти — то есть того же офицера ГИБДД или, например, работника «Московского паркинга», фотографирующего номера неправильно припаркованных авто для дальнейшей рассылки «писем счастья». Так вот, эта статья предусматривает наказание для «насильника над полицейским» вплоть до 10 лет лишения свободы. ВС решил, что по этой статье «пойдут» люди, причинившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью служивого.
Но кроме того, по мнению верховных судей, на 10 лет по 318-й УК можно «оформлять» граждан и за действия, от которых здоровье потерпевшего не получило никакого урона(!), однако в момент их осуществления они представляли «опасность для жизни или здоровья» полицейского.
То есть, если вашу машину остановил сотрудник ГАИ и отчего-то решил вас испугаться до полусмерти — все! Как говорится — «сушите сухари»: «поедете» в места не столь отдаленные в рамках ч. 2 ст. 318 УК за насилие над офицером. Поскольку из-за вас он наделал в штаны от страха.
Как такое может случиться? Да запросто. Например, вы вышли из машины, быстрым шагом направились с сотруднику ДПС, а в паре метров от него споткнулись и полетели в сторону офицера. Тот подумал, что вы нападаете и перепугался. Или вы слишком резким движением полезли во внутренний карман одежды. Гаишник решил, что вы сейчас достанете пистолет и его застрелите. Результат — все та же «уголовка» на 10 лет. Фактически за изгаженное нижнее белье сотрудника ГИБДД.
Мало того, в постановлении пленума ВС также говорится, что ответственность по 318 УК распространяется и на близких сотрудника правоохранительных органов: «родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».
В общем мораль такова: не дай вам теперь бог напугать не только гаишника, но даже его тещу или любовницу! Получите 10 тюрьмы — «как с куста»…