Какие открытия ждут автовладельца, вынужденно пересевшего с «немца» на «китайца»

Фанаты продукции автомобильной промышленности Поднебесной уже давно и бесповоротно уверены, что и уже присутствующие, и вот-вот ожидающиеся на рынке китайские автомобили ничем не хуже, например, немецких конкурентов. А вот для автовладельца, привыкшего к обязательным «ноткам немецкого» в характере своих ТС, вынужденное знакомство с «китайщиной» чаще всего становится открытием «окна» в совершенно иную автомобильную реальность.

С внешностью «китайцев» проще всего. В процессе выбора машины она уже примелькается и никакого шока не вызовет. А вот с эргономикой будут «непонятки». Как минимум в первое время. Если ты привык к лаконичности и выверенному расположению всего и вся в салоне VW или к стилю, присущему Mercedes, интерьер типичного «китайца» наверняка поначалу будет раздражать целым списком мелких недочетов.

Один из знакомых автора этих строк, пересевший недавно на китайский кроссовер с Mercedes-Benz Е-класса, отозвался о салоне своей обновки: «как-то все тут не так». С непривычным расположением каких-то кнопок жить вполне можно, проверено. Хуже другое.