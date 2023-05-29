Какие открытия ждут автовладельца, вынужденно пересевшего с «немца» на «китайца»

Фанаты продукции автомобильной промышленности Поднебесной уже давно и бесповоротно уверены, что и уже присутствующие, и вот-вот ожидающиеся на рынке китайские автомобили ничем не хуже, например, немецких конкурентов. А вот для автовладельца, привыкшего к обязательным «ноткам немецкого» в характере своих ТС, вынужденное знакомство с «китайщиной» чаще всего становится открытием «окна» в совершенно иную автомобильную реальность.
С внешностью «китайцев» проще всего. В процессе выбора машины она уже примелькается и никакого шока не вызовет. А вот с эргономикой будут «непонятки». Как минимум в первое время. Если ты привык к лаконичности и выверенному расположению всего и вся в салоне VW или к стилю, присущему Mercedes, интерьер типичного «китайца» наверняка поначалу будет раздражать целым списком мелких недочетов.
Один из знакомых автора этих строк, пересевший недавно на китайский кроссовер с Mercedes-Benz Е-класса, отозвался о салоне своей обновки: «как-то все тут не так». С непривычным расположением каких-то кнопок жить вполне можно, проверено. Хуже другое.
Например, что во многих машинах из Поднебесной активация или настройка повседневно используемых опций порой «зарыта» в по-настоящему неудобные «уголки» меню мультимедийки. А в некоторых китайских моделях, как порой выясняется уже в процессе повседневной эксплуатации, диапазон регулировок рулевой колонки рассчитан на китайцев. Либо на европейцев с укороченными конечностями. Недостаточный вылет рулевой колонки мешает правильно и комфортно устроиться за рулем человеку ростом выше 180 см. Но не будешь же ты избавляться от новенькой машины, в которой всего лишь не очень удобно сидеть? Смиришься и привыкнешь.
Большинство немецких автомобилей, даже подчеркнуто комфортабельные Mercedes-Benz, очень неплохо «рулятся», позволяя водителю хорошо чувствовать машину через отчетливую обратную связь между колесами и рулевым колесом. А для китайских автопроизводителей превыше всяких драйверских нюансов комфорт водителя и пассажиров. Поэтому не удивляйтесь, когда новоиспеченный обладатель китайской легковушки скажет вам, что у нее «руля нет»… И вы наверняка угадаете, предположив, что до последнего времени он ездил на каком-нибудь VW, BMW или Opel.
Неукротимая тяга современных китайских автостроителей напихивать в свои автомобили как можно больше всяческой электроники, через некоторое время частенько выходит боком их владельцам. Отнеситесь как к должному, если в вашем «китайце» вдруг заглючит какая-нибудь комфортная опция или отключится тот или иной датчик либо привод. Инновационность конструктивных решений, помноженная на китайскую тягу экономить где только возможно, дают порой вполне предсказуемый и неприятный результат.
Не меньшим сюрпризом для обладателя современного «китайца» в России могут стать и проблемы с ремонтом. Машины эти пока не очень изучены и освоены мастерам российских СТО — в силу своей «молодости». Поэтому даже пустячный ремонт электрики может потребовать визита к «официалу». И не факт, что тот сможет оперативно решить проблему.
Из-за бурного развития рынка новых китайских машин в России, у нас наблюдается заметный дефицит некоторых запчастей к ним. Дистрибьюторы китайских брендов не спешат создавать на нашей территории собственные полноценные склады автокомлектующих. А потому и в гарантийных случаях, и при ремонтах после ДТП в мастерской официального дилера китайской автомобильной марки, автовладельцам порой приходится месяцами как-то обходиться без собственной машины в ожидании момента, когда требуемая запчасть прибудет из Китая.