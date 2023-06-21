Если нельзя, но хочется: правда ли, что турбированным моторам противопоказан АИ−92

В технических характеристиках ряда новых китайских и европейских автомобилей указывается, что они могут потреблять недорогой низкооктановый бензин. Так, в турбомоторах китайского бренда Exeed разрешается использовать АИ−92, хотя эти агрегаты обладают достаточно высокой степенью сжатия. Похожая ситуация и у Geely. К примеру, на кроссовере Coolray стоит современное «вольвовское» высоконагруженное 1,5-литровое трехцилиндровое «сердце», допускающее заливку «девяносто второго». Послабления при выборе топлива дает и Renault: ее 1,3-литровые турбированные движки тоже могут потреблять низкооктановое топливо.

Поначалу это кажется удивительным, ведь всем известно, что двигатели со степенью сжатия выше 10 ед. склонны к детонациям и требуют высокооктанового «девяносто пятого». При этом, если степень сжатия выше 12 ед., то требуется заливать уже АИ−98. А у 1,5-литрового мотора Exeed LX степень сжатия достигает 11 ед., у Geely Coolray — 10,5, как и у Renault 1.3 TCE 150. А это значит, что неправильное топливо легко наделает бед.

Вред от детонаций

Низкооктановый бензин плох тем, что у высоконагруженных моторов может спровоцировать эффект детонаций, то есть преждевременное воспламенение топлива при цикле сжатия. Чаще всего это происходит при высоком давлении, которое обеспечивается турбонаддувом, на больших оборотах мотора и при высокой температуре. После подрыва топлива в момент, когда поршень еще не достиг верхней мертвой точки, волна бьет ему в противоход, препятствует движению, из-за чего падает мощность движка и его отдача.