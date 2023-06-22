Как подсос воздуха доводит мотор до капитального ремонта

Основная сложность в том, что место, где конкретно образовалась брешь и подсасывает воздух, не так-то просто найти. Первое, на что надо обратить внимание — воздуховод, идущий от корпуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Хотя патрубок там гофрированный и довольно толстый, со временем на нем появляются трещины и разрывы из-за вибраций. Визуально их видно не всегда.

В результате датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) путается в показаниях и автомобильные «мозги» чрезмерно обогащают топливную смесь. Вот вам и повышенный расход горючего, а заодно грязные форсунки со свечами. Нечистоты проникают и в мотор, оставляя задиры на стенках цилиндров. То есть со временем капиталка гарантирована. Чтобы ее миновать, нужно поскорее демонтировать и заменить патрубок. К счастью, на большинстве машин это делается довольно просто.

Заметим также, что на многих премиальных иномарках роль ДМРВ выполняет так называемый MAF-сенсор. Если он забивается грязью, то очистить устройство невозможно. Приходится менять. А сейчас, скажем, на «Мерседес» эта мелочь стоит 10 000 рублей.