Как подсос воздуха доводит мотор до капитального ремонта

Основная сложность в том, что место, где конкретно образовалась брешь и подсасывает воздух, не так-то просто найти. Первое, на что надо обратить внимание — воздуховод, идущий от корпуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Хотя патрубок там гофрированный и довольно толстый, со временем на нем появляются трещины и разрывы из-за вибраций. Визуально их видно не всегда.
В результате датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) путается в показаниях и автомобильные «мозги» чрезмерно обогащают топливную смесь. Вот вам и повышенный расход горючего, а заодно грязные форсунки со свечами. Нечистоты проникают и в мотор, оставляя задиры на стенках цилиндров. То есть со временем капиталка гарантирована. Чтобы ее миновать, нужно поскорее демонтировать и заменить патрубок. К счастью, на большинстве машин это делается довольно просто.
Заметим также, что на многих премиальных иномарках роль ДМРВ выполняет так называемый MAF-сенсор. Если он забивается грязью, то очистить устройство невозможно. Приходится менять. А сейчас, скажем, на «Мерседес» эта мелочь стоит 10 000 рублей.
Идем дальше. Неправильная топливовоздушная смесь приводит к тому, что мотор начинает «колбасить», то есть троить. Вибрации вредны, так как уменьшают ресурс силового агрегата и его различных узлов. Скажем, раньше времени попросят замены опоры двигателя и уплотнительные кольца форсунок. Кстати, это еще одно из самых распространенных мест подсоса. От времени кольца «дубеют», а тут еще и вибрация.
Далее рекомендуем осмотреть различные вакуумные шланги. «Подлянку» способна подложить, например, трубка, идущая к клапану адсорбера. Тогда так же может проявиться повышенный топливожор.
Но самое неприятное, если заметили брешь в приемной трубе выпускного коллектора. Проблемы в этой системе способны быстро довести до серьезного ремонта. Ведь движение выхлопных газов идет волнами как от двигателя, так и к нему. Пропускать может прокладка, виброгофра, или трещина в самом выпускном коллекторе. В этих случаях не обойтись без замены деталей, что в любом случае будет довольно затратно.